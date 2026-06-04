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Гурцкая: «Краснодар» разрешил Сперцяну переговоры с «Аль-Ахли»

Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал подробности о возможном переходе полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в саудовский клуб «Аль-Ахли».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Ранее отец футболиста Мкртыч Сперцян подтвердил наличие предложения для сына из Саудовской Аравии. Он заявил, что для 25-летнего футболиста приоритетом является Европа, а над предложением саудовского клуба они пока думают.

— Есть предметный интерес из Саудовской Аравии. Из последнего известно, что футбольный клуб «Краснодар» не против, чтобы Эдик разговаривал о своих личных условиях. Мы не знаем цифр, но по всей видимости, «Краснодар» принял предложение «Аль-Ахли», — сказал Гурцкая в выпуске шоу FONtour на ютуб-канале FONBET.

В сезоне-2025/26 Сперцян сыграл за «Краснодар» в 42 матчах во всех турнирах, забив 14 голов и сделав 18 результативных передач. Полузащитник стал лучшим в РПЛ по системе «гол+пас» (13+16). «Краснодар» занял второе место в турнирной таблице чемпионата России, уступив первую строчку «Зениту». Также клуб проигра в Суперфинале Кубка России московскому «Спартаку» (1:1, 3:4 пен.).


25-летний Эдуард Сперцян является воспитанником «Краснодара». Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года. Интернет-портал Тransfermarkt оценивает стоимость футболиста в 25 миллионов евро.

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