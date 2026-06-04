Гурцкая: «Краснодар» разрешил Сперцяну переговоры с «Аль-Ахли»

— Есть предметный интерес из Саудовской Аравии. Из последнего известно, что футбольный клуб «Краснодар» не против, чтобы Эдик разговаривал о своих личных условиях. Мы не знаем цифр, но по всей видимости, «Краснодар» принял предложение «Аль-Ахли», — сказал Гурцкая в выпуске шоу FONtour на ютуб-канале FONBET.