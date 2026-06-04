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Слишкович: Соболев для Дурана — как Златан Ибрагимович

Бывший главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович в интервью «Спорт-Экспрессу» объяснил, почему Джон Дуран не смог составить конкуренцию Александру Соболеву в «Зените».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Зенит"

Дуран зимой был арендован «Зенитом» у саудовского «Аль-Насра» до конца сезона за 2,75 млн евро. 22-летний колумбиец провел за петербуржцев девять матчей, в которых забил два мяча (оба — с пенальти).

Зимой 2025 года Дуран был куплен «Аль-Насром» у «Астон Виллы» за 77 млн евро, став самым дорогим трансфером того зимнего трансферного окна.

«Сравнивать их нельзя. Мне пофиг, где футболист был год-два назад. Футбол здесь и сейчас. В этом моменте Соболев для Дурана был как Златан Ибрагимович. Огромная разница в пользу Александра! Конкуренции не существовало, потому что Соболев показал, что на голову сильнее Дурана. У Семака есть глаза. Он знает, кто играет лучше, а кто хуже», — сказал Слишкович.

В минувшем сезоне Соболев провел за «Зенит» 38 матчей, в которых забил 13 голов, став лучшим бомбардиром команды. После прихода Дурана он забил 8 голов в 15 матчах.

По итогам сезона «Зенит» в 11-й раз стал чемпионом России, опередив на два балла прошлогоднего чемпиона РПЛ — «Краснодар». 18 июля «сине-бело-голубые» в матче за Суперкубок России сыграют со «Спартаком».

Новый сезон РПЛ стартует 24 июля.

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