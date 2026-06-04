Слишкович: Соболев для Дурана — как Златан Ибрагимович

«Сравнивать их нельзя. Мне пофиг, где футболист был год-два назад. Футбол здесь и сейчас. В этом моменте Соболев для Дурана был как Златан Ибрагимович. Огромная разница в пользу Александра! Конкуренции не существовало, потому что Соболев показал, что на голову сильнее Дурана. У Семака есть глаза. Он знает, кто играет лучше, а кто хуже», — сказал Слишкович.