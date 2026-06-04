«Зенит» назвал лучшего игрока минувшего сезона

«По большинству вратарских статистических показателей Адамов входит в топ сезона-2025/26. По проценту спасений Денис — второй вратарь лиги после Максима Бориско из “Балтики” (81,0% против 85,1%). По соотношению ожидаемых и пропущенных мячей Адамов — пятый, он предотвратил 3,52 гола в ворота “Зенита”. Ну и, наконец, количество сухих матчей — по ним Адамов абсолютно лучший в РПЛ (15 из 26).



Во многом именно благодаря уверенной игре Адамова “Зенит” и вернул чемпионский кубок в Петербург.



Футбольный клуб “Зенит” поздравляет Дениса Адамова с наградой “Лучший игрок сезона”, первыми золотыми медали в качестве основного вратаря и желает не останавливаться на достигнутом», — говорится в заявлении пресс-службы клуба из Санкт-Петербурга.