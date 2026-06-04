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«Зенит» назвал лучшего игрока минувшего сезона

Голкипер Денис Адамов признан лучшим игроком «Зенита» в сезоне-2025/26, сообщает пресс-служба клуба.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

В прошлом сезоне Адамов сыграл в 28 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах, в которых пропустил 15 мячей и 16 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.

«По большинству вратарских статистических показателей Адамов входит в топ сезона-2025/26. По проценту спасений Денис — второй вратарь лиги после Максима Бориско из “Балтики” (81,0% против 85,1%). По соотношению ожидаемых и пропущенных мячей Адамов — пятый, он предотвратил 3,52 гола в ворота “Зенита”. Ну и, наконец, количество сухих матчей — по ним Адамов абсолютно лучший в РПЛ (15 из 26).

Во многом именно благодаря уверенной игре Адамова “Зенит” и вернул чемпионский кубок в Петербург.

Футбольный клуб “Зенит” поздравляет Дениса Адамова с наградой “Лучший игрок сезона”, первыми золотыми медали в качестве основного вратаря и желает не останавливаться на достигнутом», — говорится в заявлении пресс-службы клуба из Санкт-Петербурга.

28-летний Адамов выступает за «Зенит» с лета 2023 года. Его соглашение с клубом рассчитано до конца июня 2027 года.

В минувшем сезоне «Зенит» в 11-й раз стал чемпионом России, опередив на два балла прошлогоднего чемпиона РПЛ — «Краснодар». 18 июля сине-бело-голубые сыграют с московским «Спартаком» в матче за Суперкубок России.

Ростов
0:1
Первый тайм: 0:1
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 30
17.05.2026, 18:00 (МСК UTC+3)
Ростов Арена
Главные тренеры
Джонатан Альба
Сергей Семак
Голы
Зенит
Александр Соболев
14′
Составы команд
Ростов
1
Рустам Ятимов
4
Виктор Мелехин
3
Умар Сако
78
Дмитрий Чистяков
73′
40
Илья Вахания
9
Мохаммад Мохеби
10′
87
Андрей Лангович
76′
7
Роналдо
8
Алексей Миронов
13′
66′
5
Данила Прохин
88′
62
Иван Комаров
83′
18
Константин Кучаев
10
Кирилл Щетинин
52′
83′
19
Хорен Байрамян
99
Тимур Сулейманов
76′
69
Егор Голенков
Зенит
16
Денис Адамов
6
Ваня Дркушич
3
Дуглас Сантос
78
Игорь Дивеев
33
Нино
5
Вильмар Барриос
8
Маркус Вендел
11
Луис Энрике
77′
80′
21
Александр Ерохин
20
Педро
67′
28
Нуралы Алип
10
Максим Глушенков
89′
61
Даниил Кондаков
7
Александр Соболев
67′
31
Густаво Мантуан
Статистика
Ростов
Зенит
Желтые карточки
4
1
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
5
10
Удары в створ
4
4
Угловые
2
8
Фолы
14
15
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Ранэль Зияков
(Россия, Набережные Челны)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти