Источник: «ПСЖ» отказался покупать Батракова у «Локомотива»

По информации источника, руководство парижского клуба решило не продолжать работу над трансфером 20-летнего россиянина и переключилось на другие варианты усиления в центр полузащиты.
Ранее сообщалось, что спортивный директор «ПСЖ» Луиш Кампуш следил за игрой Батракова на протяжении всего сезона-2025/26 и рассматривал возможность его подписания в летнее трансферное окно.
Батраков является воспитанником «Локомотива» и выступает за первую команду с марта 2024 года. За два года 20-летний полузащитник провел за «железнодорожников» 79 матчей, в которых забил 33 мяча и отдал 22 голевые передачи. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до лета 2029 года.
Ранее сообщалось, что сумма отступных для европейских клубов, прописанная в контракте Батракова, составляет 20 млн евро.
С лета 2024 года за «ПСЖ» выступает российский вратарь Матвей Сафонов. На прошлой неделе он выиграл восьмой титул в составе парижан и стал первым двукратным победителем Лиги чемпионов среди россиян.