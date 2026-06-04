Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
20:00
Швеция
:
Греция
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.55
П2
4.10
Футбол. Товарищеские матчи
22:00
Испания
:
Ирак
Все коэффициенты
П1
1.06
X
19.00
П2
50.00
Футбол. Товарищеские матчи
22:10
Франция
:
Кот-д`Ивуар
Все коэффициенты
П1
1.27
X
6.50
П2
11.50
Футбол. Товарищеские матчи
05.06
Россия
:
Буркина-Фасо
Все коэффициенты
П1
1.34
X
5.20
П2
9.00
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Нидерланды
0
:
Алжир
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Польша
2
:
Нигерия
2
П1
X
П2

Источник: «ПСЖ» отказался покупать Батракова у «Локомотива»

«Пари Сен-Жермен» отказался от покупки полузащитника «Локомотива» и сборной России Алексея Батракова. Об этом сообщает издание Le Parisien.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

По информации источника, руководство парижского клуба решило не продолжать работу над трансфером 20-летнего россиянина и переключилось на другие варианты усиления в центр полузащиты.

Ранее сообщалось, что спортивный директор «ПСЖ» Луиш Кампуш следил за игрой Батракова на протяжении всего сезона-2025/26 и рассматривал возможность его подписания в летнее трансферное окно.

Батраков является воспитанником «Локомотива» и выступает за первую команду с марта 2024 года. За два года 20-летний полузащитник провел за «железнодорожников» 79 матчей, в которых забил 33 мяча и отдал 22 голевые передачи. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до лета 2029 года.

Ранее сообщалось, что сумма отступных для европейских клубов, прописанная в контракте Батракова, составляет 20 млн евро.

С лета 2024 года за «ПСЖ» выступает российский вратарь Матвей Сафонов. На прошлой неделе он выиграл восьмой титул в составе парижан и стал первым двукратным победителем Лиги чемпионов среди россиян.

Узнать больше по теме
Биография Матвея Сафонова: карьера и личная жизнь футболиста
Российский футбол и футболистов болельщики готовы разбирать на мемы ещё с тех времён, когда этих самых мемов в массовой культуре не существовало. Но к вратарям это всегда относилось в меньшей степени, ведь их уровень всегда казался чуточку выше. Сегодняшний первый номер сборной страны и вовсе выступает в лучшем клубе Европы. Как сейчас живёт Матвей Сафонов и какие перспективы у голкипера, расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше