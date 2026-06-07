Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
21:45
Хорватия
:
Словения
Все коэффициенты
П1
1.41
X
4.73
П2
8.50
Футбол. Товарищеские матчи
22:00
Марокко
:
Норвегия
Все коэффициенты
П1
2.94
X
3.45
П2
2.38
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
США
1
:
Германия
2
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Панама
1
:
Босния и Герцеговина
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Швейцария
1
:
Австралия
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Англия
1
:
Новая Зеландия
0
П1
X
П2

Отец Тюкавина: Костю раздражают разговоры про деньги и «Зенит»

Отец нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина Александр Тюкавин, многократный чемпион мира по хоккею с мячом, в интервью «Спорт-Экспрессу» рассказал о спортивной карьере сына.

Источник: Соцсети

— Сейчас Константин — самый яркий игрок динамовской атаки. Но некоторые считают, что для роли лидера ему не хватает той жесткости, мощи и твердости характера, которые отличают, скажем, Кордобу. А что думаете вы?

— Кордоба — классический форвард-таран: мощный, забивной, жесткий в единоборствах. Костя делает ставку на интуицию, умение принимать мгновенные решения. Возможно, это пришло к нему из хоккея с мячом, которым он занимался в юные годы. А великий Валерий Маслов ему частенько говорил: «Стой на ногах, Костя. Крепко стой! И у тебя все получится!» И шутя добавлял: «Только не вздумай разрисовывать себя всякими татуировками — не твое это. Запомни!».

Что касается лидерских качеств, то в этом сезоне их стало у него побольше. Он и на поле старается держать игровую нить в руках, может что-то подсказать кому-то из ребят, и в раздевалке слово взять. В общем, живет не только игрой.

И «Динамо» для него не пустой звук. Конечно, Кордоба более эмоциональный, яркий. Костя помоложе, помягче. Но внутренне он меняется. И разговоры про деньги, про «Зенит» его раздражают. Ведь в Питер он мог уехать еще пару лет назад.

— Сейчас все чаще говорят о возможном отъезде Кости в Европу. Как к этому относитесь?

— Начну с того, что на такой случай в контракте сына прописана сумма отступных — 20 миллионов евро. Значит, такой возможный вариант уже обсуждался при подписании соглашения. И если найдется клуб, который готов выплатить такую сумму, то это станет реальностью. Так что здесь ничего не поделаешь. Хотя есть такие моменты, как политическая ситуация в мире, высокие налоги в Европе, которые съедают половину зарплаты, и еще целый ряд сдерживающих факторов.

К примеру, тот же Захарян, за которого «Реал Сосьедад» выложил немалые 14 миллионов, вот уже два года практически не играет. Но главное в этом деле — клуб какой страны сделает ему предложение и насколько велики его турнирные амбиции. Думаю, что в Турцию или Польшу он вряд ли поедет даже за огромные деньги. Мне же, если Косте предложит контракт клуб с высокими амбициями в чемпионате серьезного европейского уровня, интересно, сможет ли он стать там лидером. Думаю, что, если отъезд произойдет, это станет честью и для воспитавшего его «Динамо», и для российского футбола, — приводит слова Тюкавина-старшего «Спорт-Экспресс».

Узнать больше по теме
Биография Константина Тюкавина: карьера и личная жизнь футболиста
В списке молодых талантов футбольной России в последние годы появилось немало имен. Многие из них довольствуются статусом перспективных до 25 лет. Константин Тюкавин — исключение из этого правила. Спортсмен уже успел стать главной силой «Динамо» и стать лучшим игроком страны официально. Его биографию расскажем в нашем материале.
Читать дальше