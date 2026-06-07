Отец Тюкавина: Костю раздражают разговоры про деньги и «Зенит»

— Сейчас Константин — самый яркий игрок динамовской атаки. Но некоторые считают, что для роли лидера ему не хватает той жесткости, мощи и твердости характера, которые отличают, скажем, Кордобу. А что думаете вы?
— Кордоба — классический форвард-таран: мощный, забивной, жесткий в единоборствах. Костя делает ставку на интуицию, умение принимать мгновенные решения. Возможно, это пришло к нему из хоккея с мячом, которым он занимался в юные годы. А великий Валерий Маслов ему частенько говорил: «Стой на ногах, Костя. Крепко стой! И у тебя все получится!» И шутя добавлял: «Только не вздумай разрисовывать себя всякими татуировками — не твое это. Запомни!».
Что касается лидерских качеств, то в этом сезоне их стало у него побольше. Он и на поле старается держать игровую нить в руках, может что-то подсказать кому-то из ребят, и в раздевалке слово взять. В общем, живет не только игрой.
И «Динамо» для него не пустой звук. Конечно, Кордоба более эмоциональный, яркий. Костя помоложе, помягче. Но внутренне он меняется. И разговоры про деньги, про «Зенит» его раздражают. Ведь в Питер он мог уехать еще пару лет назад.
— Сейчас все чаще говорят о возможном отъезде Кости в Европу. Как к этому относитесь?
— Начну с того, что на такой случай в контракте сына прописана сумма отступных — 20 миллионов евро. Значит, такой возможный вариант уже обсуждался при подписании соглашения. И если найдется клуб, который готов выплатить такую сумму, то это станет реальностью. Так что здесь ничего не поделаешь. Хотя есть такие моменты, как политическая ситуация в мире, высокие налоги в Европе, которые съедают половину зарплаты, и еще целый ряд сдерживающих факторов.
К примеру, тот же Захарян, за которого «Реал Сосьедад» выложил немалые 14 миллионов, вот уже два года практически не играет. Но главное в этом деле — клуб какой страны сделает ему предложение и насколько велики его турнирные амбиции. Думаю, что в Турцию или Польшу он вряд ли поедет даже за огромные деньги. Мне же, если Косте предложит контракт клуб с высокими амбициями в чемпионате серьезного европейского уровня, интересно, сможет ли он стать там лидером. Думаю, что, если отъезд произойдет, это станет честью и для воспитавшего его «Динамо», и для российского футбола, — приводит слова Тюкавина-старшего «Спорт-Экспресс».