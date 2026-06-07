Отец Тюкавина: Костю раздражают разговоры про деньги и «Зенит»

К примеру, тот же Захарян, за которого «Реал Сосьедад» выложил немалые 14 миллионов, вот уже два года практически не играет. Но главное в этом деле — клуб какой страны сделает ему предложение и насколько велики его турнирные амбиции. Думаю, что в Турцию или Польшу он вряд ли поедет даже за огромные деньги. Мне же, если Косте предложит контракт клуб с высокими амбициями в чемпионате серьезного европейского уровня, интересно, сможет ли он стать там лидером. Думаю, что, если отъезд произойдет, это станет честью и для воспитавшего его «Динамо», и для российского футбола, — приводит слова Тюкавина-старшего «Спорт-Экспресс».