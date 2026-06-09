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«Спартак» вступил в борьбу за нападающего сборной России

Московский «Спартак» готовит предложение о трансфере нападающего «Локомотива» Дмитрия Воробьева. Об этом сообщает «Чемпионат».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ФК «ЛОКОМОТИВ»

По информации источника, в ближайшее время «красно-белые» предложат за 28-летнего нападающего четыре миллиона евро. В свою очередь, «железнодорожники» намерены получить за игрока шесть миллионов евро.

Воробьев перешел в «Локомотив» летом 2024 года из «Оренбурга» за 2,5 млн евро. За два года он провел за клуб 73 матча, в которых забил 25 мячей и отдал 11 голевых передач. Его контракт с «железнодорожниками» рассчитан до лета 2027 года.

Также на счету Воробьева четыре матча за сборную России, в которых он забил один гол.

Ранее сообщалось, что Воробьев отказался продлевать контракт с «Локомотивом», который был готов увеличить зарплату нападающего с 6 до 10 млн рублей в месяц. Сторона игрока хочет, чтобы он зарабатывал 15 млн рублей.

Также сообщалось, что Воробьев входит в число игроков, которых «Локомотив» намерен продать этим летом.

Новый сезон РПЛ стартует 24 июля.