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«Акрон» объявил об уходе двух футболистов

Пресс-служба тольяттинского «Акрона» сообщила об уходе двух полузащитников клуба.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Акрон» расстался с Максимом Кузьминым и Эдгаром Севикяном. Футболисты покинули клуб по истечении срока контракта и арендного соглашения соответственно.

— Максим Кузьмин провел в составе тольяттинцев два полноценных сезона в Российской Премьер-лиге: в 57 встречах полузащитник отметился пятью голевыми передачами. Эдгар Севикян пополнил ряды «Акрона» в сентябре 2025 года и принял участие в 15 матчах во всех турнирах, заработав одиннадцатиметровый в дебютной игре в Краснодаре.

ФК «Акрон» благодарит футболистов за профессиональную работу и желает успехов в дальнейшей карьере, — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

В минувшем сезоне «Акрон» занял 13-е место в РПЛ и сохранил место элите российского футбола, обыграв в стыковых матчах волгоградский «Ротор» (2:0, 0:1). В середине мая команду покинул Заур Тедеев, занимавший пост главного тренера «Акрона» с декабря 2023 года. Новым наставником клуба стал сербский специалист Срджан Благоевич.

Новый сезон РПЛ стартует 24 июля.