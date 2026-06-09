«Акрон» объявил об уходе двух футболистов

— Максим Кузьмин провел в составе тольяттинцев два полноценных сезона в Российской Премьер-лиге: в 57 встречах полузащитник отметился пятью голевыми передачами. Эдгар Севикян пополнил ряды «Акрона» в сентябре 2025 года и принял участие в 15 матчах во всех турнирах, заработав одиннадцатиметровый в дебютной игре в Краснодаре.