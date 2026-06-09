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Адамов после четырех лет в «Зените» вернулся в «Ахмат»

Грозненский «Ахмат» подписал экс-защитника санкт-петербургского «Зенита» Арсена Адамова. Об этом официально сообщила пресс-служба клуба из столицы Чечни.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Мы рады снова приветствовать нашего воспитанника в родном коллективе. Добро пожаловать домой, Арсен!» — говорится в заявлении пресс-службы «Ахмата» в телеграм-канале.

Адамов является воспитанником чеченского футбола. Он провел за команду 42 матча, забил 1 мяч и сделал 2 голевые передачи. Арсен Адамов с 2022 года представлял петербургский «Зенит», в составе которого стал трехкратным чемпионом России, проведя за команду 30 матчей и забив один мяч. В Российской Премьер-Лиге сезона-2025/2026 у Адамова 54 минуты в трех играх за сине-бело-голубых.

Также он выступал за екатеринбургский «Урал» и «Оренбург». На его счету семь матчей и два мяча за сборную России.