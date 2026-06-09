Адамов после четырех лет в «Зените» вернулся в «Ахмат»

Адамов является воспитанником чеченского футбола. Он провел за команду 42 матча, забил 1 мяч и сделал 2 голевые передачи. Арсен Адамов с 2022 года представлял петербургский «Зенит», в составе которого стал трехкратным чемпионом России, проведя за команду 30 матчей и забив один мяч. В Российской Премьер-Лиге сезона-2025/2026 у Адамова 54 минуты в трех играх за сине-бело-голубых.