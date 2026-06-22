Мостовой считает, что Баринову стоит перейти из ЦСКА в АЕК

22 июня стало известно о том, что АЕК хочет приобрести Дмитрия Баринова у ЦСКА. Главный тренер греческого клуба Марко Николич, ранее работавший в «Локомотиве» и ЦСКА, снова хочет видеть Баринова в своей команде. Прошлым летом «Локомотив», за который выступал полузащитник, отказался отпускать игрока.
«АЕК — отличный вариант для Баринова. Был громкий переход из “Локомотива” в ЦСКА, эту тему все обсуждали. И когда он пришёл, не зарекомендовал себя как основной футболист. Если есть такое предложение, конечно, нужно за него цепляться. Тем более поехать к Николичу, с которым он знаком. А у чемпионата Греции огромное преимущество. Команда будет играть в отборочных раундах Лиги чемпионов. Если есть такой вариант, Баринову нужно за него цепляться, хвататься и ехать», — передает слова Мостового «Чемпионат».
В сезоне-2025/26 Российской Премьер-лиги 29-летний Дмитрий Баринов провел 29 матчей в сумме за «Локомотив» и ЦСКА, забил 3 гола и отдал 4 ассиста.
Александр Мостовой провел 65 матчей за сборные СССР, СНГ и России, в которых забил 13 мячей. На клубном уровне он выступал за «Красную Пресню», московский «Спартак», «Бенфику», «Кан», «Страсбур», «Сельту» и «Алавес». В 2005 году Мостовой завершил игровую карьеру.