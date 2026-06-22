Мостовой считает, что Баринову стоит перейти из ЦСКА в АЕК

«АЕК — отличный вариант для Баринова. Был громкий переход из “Локомотива” в ЦСКА, эту тему все обсуждали. И когда он пришёл, не зарекомендовал себя как основной футболист. Если есть такое предложение, конечно, нужно за него цепляться. Тем более поехать к Николичу, с которым он знаком. А у чемпионата Греции огромное преимущество. Команда будет играть в отборочных раундах Лиги чемпионов. Если есть такой вариант, Баринову нужно за него цепляться, хвататься и ехать», — передает слова Мостового «Чемпионат».