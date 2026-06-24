РУСАДА в мае проверило на допинг всех вратарей «Спартака»

По данным ТАСС, майское допинг-тестирование было предложено пройти Александру Максименко и Илье Помазуну. В апреле был проверен на допинг и третий голкипер «Спартака» Александр Довбня, ни разу не выходивший на поле ни в чемпионате, ни в Кубке России. Отметим, что ранее в нарушении антидопинговых правил был обвинен нападающий красно-белых Антон Заболотный.