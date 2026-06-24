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РУСАДА в мае проверило на допинг всех вратарей «Спартака»

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в мае проверило на допинг всех вратарей «Спартака», выходивших на поле в официальных матчах прошедшего сезона.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

По данным ТАСС, майское допинг-тестирование было предложено пройти Александру Максименко и Илье Помазуну. В апреле был проверен на допинг и третий голкипер «Спартака» Александр Довбня, ни разу не выходивший на поле ни в чемпионате, ни в Кубке России. Отметим, что ранее в нарушении антидопинговых правил был обвинен нападающий красно-белых Антон Заболотный.

Всего с начала 2026 года РУСАДА проверило на допинг восьмерых вратарей клубов Российской премьер-лиги, кроме Максименко, Помазуна и Довбни тестирование проходили Максим Бориско («Балтика»), Виталий Гудиев («Акрон»), Игорь Лещук и Курбан Расулов (оба — московское «Динамо»), а также Максим Рудаков («Оренбург»).

«Спартак» завершил прошлый сезон на четвёртом месте в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. Также красно-белые выиграли Кубок России.