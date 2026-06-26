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Турецкие топ-клубы проявляют интерес к лидеру ЦСКА

Турецкий журналист Осман Алтунтерим рассказал об интересе к полузащитнику московского ЦСКА Матвею Кисляку со стороны «Галатасарая» и «Бешикташа».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«На мой взгляд, наиболее перспективным является Кисляк, и именно он привлекает интерес как “Галатасарая”, так и “Бешикташа”. Думаю, Кисляк также превосходит остальных по уровню таланта», — заявил журналист в интервью Odds.ru.

Прошлым летом Кисляком интересовался другой турецкий топ-клуб «Фенербахче». Портал Transfermarkt оценивает российского футболиста в 25 миллионов евро.

20-летний Матвей Кисляк является воспитанником ЦСКА и выступает за основную команду с 2024 года. В минувшем сезоне футболист провел за армейцев 42 матча во всех турнирах. На его счету восемь голов и восемь результативных передач.

В минувшем сезоне ЦСКА занял 5-е место в таблице Российской Премьер-лиги. 6 мая ЦСКА уступил московскому «Спартаку» в финале Пути регионов Кубка России со счетом 0:1 и покинул турнир.