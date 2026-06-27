Сергей Семак: Пока Андраде выглядит очень прилично

— Все ребята хорошо работают, стараются. Каждый, исходя из своего личного состояния. С другой стороны, не думаю, что этот матч может служить лакмусовой бумажкой с точки зрения того, смогут ли они в следующих матчах помогать команде. Сейчас идет работа, впереди нас ждут интересные матчи — будем смотреть и анализировать. А уже ближе к первому официальному матчу будем определяться с составом и теми, кто начнет новый сезон.