Сергей Семак: Пока Андраде выглядит очень прилично

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак ответил на вопросы после товарищеского матча с «Ленинградцем» (4:0) в рамках летних учебно-тренировочных сборов.
— Какое впечатление оставил первый контрольный матч в межсезонье?
— Все находятся в рабочем тонусе. Не все позиции и сочетания были привычны для игроков. Но в целом для первой игры это хороший матч.
— В этой игре первые 45 минут за «Зенит» провел Кевин Андраде.
— Пока он, как и все игроки, набирает форму. Но еще по выступлениям за «Балтику» было видно, что это качественный, достаточно быстрый футболист. Надеюсь, он нам поможет. Пока выглядит очень прилично.
— Весь матч на поле провел молодой Андрей Касаджиков.
— Он не первый раз присоединился к команде, достаточно часто с нами тренируется. Сегодня Андрей Мостовой не смог сыграть из‑за небольшой проблемы со здоровьем, поэтому одному игроку надо было провести весь матч. Решили, что это будет Андрей Касаджиков. Все ребята молодые, на сборах они стараются проявить свои сильные качества, чтобы как можно чаще появляться в составе главной команды.
— Как выглядели те, кто вернулись из аренды?
— Все ребята хорошо работают, стараются. Каждый, исходя из своего личного состояния. С другой стороны, не думаю, что этот матч может служить лакмусовой бумажкой с точки зрения того, смогут ли они в следующих матчах помогать команде. Сейчас идет работа, впереди нас ждут интересные матчи — будем смотреть и анализировать. А уже ближе к первому официальному матчу будем определяться с составом и теми, кто начнет новый сезон.
— На игре присутствовали российские сборники Адамов, Глушенков и Дивеев. Они уже приступили к тренировкам?
— Да. Как и Барриос с Венделом, которые занимаются пока по индивидуальной программе. Скоро они начнут тренироваться в общей группе. При определенной ситуации оба смогут сыграть уже в следующем матче. А потом Глушенков, Дивеев, Адамов, а также Дркушич и Алип — последние двое приедут чуть позже, — цитирует Семака «Матч ТВ».
Следующий контрольный матч «Зенит» проведет против махачкалинского «Динамо» 1 июля.