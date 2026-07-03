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Экс-игрок «Зенита» бесплатно перейдет в «Краснодар»

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев согласовал двухлетний контракт с «Краснодаром». Об этом сообщает журналист Анар Ибрагимов.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
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Источник: РИА "Новости"

По информации источника, в ближайшее время «быки» подпишут контракт с 33-летним полузащитником, находящимся в статусе свободного агента.

Последние три сезона Оздоев провел в греческом ПАОКе. Он провел за клуб 141 матч, забил 18 мячей и отдал девять голевых передач. В сезоне-2023/24 Оздоев помог ПАОКу выиграть чемпионат Греции.

В России Оздоев выступал за московский «Локомотив» (2010−2014), казанский «Рубин» (2014−2017), грозненский «Терек» (2017) и петербургский «Зенит» (2018−2022), в составе которого стал четырехкратным чемпионом России и обладателем Кубка страны.

Также на счету Оздоева 35 матчей за сборную России, в которых он забил четыре мяча.

В минувшем сезоне «Краснодар» занял второе место в турнирной таблице РПЛ, отстав от «Зенита» на два очка.

«Краснодар» откроет новый сезон РПЛ 25 июля выездным матчем против казанского «Рубина».