Колосков раскритиковал требование «Спартака» о переигровке

«Такое требование недостойно клуба уровня “Спартака”. Нужно уметь достойно принимать поражения. Вспоминаются слова Андрея Петровича Старостина, сказанные после вылета команды из высшей лиги: “Все потеряно, кроме чести”. Именно эту честь “Спартаку” и следует сохранять. Нет смысла цепляться к таким мелочам, как выбор ворот для серии пенальти. Их нужно просто забивать. Меня разочаровала эта история. Всем понятно, что никакой переигровки не будет, а сама подобная инициатива выглядит мелочной и не соответствует статусу клуба», — передает слова Колоскова «Советский спорт».