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Колосков раскритиковал требование «Спартака» о переигровке

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о требовании «Спартака» провести переигровку матча за Суперкубок России против «Зенита».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Московский «Спартак» подал протест с требованием переигровки матча за Суперкубок России против «Зенита». Перед началом серии послематчевых пенальти бригада арбитров во главе с Евгением Булановым объявила, что жеребьевка ворот по соображениям безопасности проводиться не будет. В итоге 11-метровые удары пробивались в ворота, расположенные перед фанатским сектором «Зенита».

«Такое требование недостойно клуба уровня “Спартака”. Нужно уметь достойно принимать поражения. Вспоминаются слова Андрея Петровича Старостина, сказанные после вылета команды из высшей лиги: “Все потеряно, кроме чести”. Именно эту честь “Спартаку” и следует сохранять. Нет смысла цепляться к таким мелочам, как выбор ворот для серии пенальти. Их нужно просто забивать. Меня разочаровала эта история. Всем понятно, что никакой переигровки не будет, а сама подобная инициатива выглядит мелочной и не соответствует статусу клуба», — передает слова Колоскова «Советский спорт».

Встреча за Суперкубок России завершилась вничью в основное время — 1:1, а в серии пенальти победу со счетом 4:2 одержал «Зенит».

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