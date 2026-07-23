Соболев играл в гольф во время заседания КДК по Суперкубку

Нападающий «Зенита» Александр Соболев опубликовал фотографию с поля для гольфа во время заседания контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза по итогам матча за Суперкубок России.
Футболист разместил снимок в личном Telegram-канале. На фотографии Соболев стоит на поле с клюшкой и сумкой для инвентаря.
— Гольф тайм! — подписал публикацию форвард.
РФС ранее объявил, что 23 июля КДК рассмотрит дисциплинарные нарушения зрителей и игроков, допущенные во встрече «Зенита» и «Спартака». На заседание вызвали представителей обоих клубов, в том числе Соболева. Формат участия нападающего официально не уточнялся.
Матч за Суперкубок прошел 18 июля в Нижнем Новгороде. Основное время завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти «Зенит» победил — 4:2. На 90+8-й минуте Соболев реализовал 11-метровый и сравнял счет, после чего отпраздновал гол перед трибуной болельщиков «Спартака». Затем на поле произошла массовая стычка с участием игроков обеих команд.
Соболев выступал за «Спартак» с 2020 по 2024 год. Летом 2024-го нападающий перешел в «Зенит». В серии пенальти за Суперкубок он также реализовал свой удар, после чего петербургская команда завоевала трофей.