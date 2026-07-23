КДК отказал «Спартаку» в переигровке матча за Суперкубок

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) не удовлетворил обращение московского «Спартака» с требованием провести повторный матч за Суперкубок России против «Зенита». Об этом говорится на официальном сайте организации.
Итог встречи, которая состоялась 18 июля, остается без изменений.
В матче за Суперкубок встретились обладатель Кубка России «Спартак» и чемпион страны «Зенит». Московская команда долгое время сохраняла преимущество, однако в концовке петербуржцы сравняли счет после реализованного Александром Соболевым пенальти. В серии одиннадцатиметровых ударов победу одержал «Зенит» — 4:2 (основное время — 1:1).
Перед началом серии пенальти на поле произошла потасовка, после которой болельщики «Спартака» начали бросать бутылки в сторону футболистов соперника. Главный арбитр матча Буланов решил не проводить жеребьевку ворот и назначил серию ударов у трибуны с фанатами «Зенита», объяснив решение мерами безопасности.
23 июля «Спартак» направил в КДК РФС протест с требованием переиграть матч за Суперкубок России. По итогам рассмотрения обращения комитет отказался назначать повторную встречу.
Сергей Семак
Хуан Карлос Карседо
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