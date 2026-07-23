КДК отказал «Спартаку» в переигровке матча за Суперкубок

Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
18:30
Паневежис
:
Тобол Кс
Все коэффициенты
П1
4.50
X
3.70
П2
1.90
Футбол. Лига конференций
19:00
Флора
:
ТНС
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
19:00
ХИК
:
Колрейн
Все коэффициенты
П1
1.36
X
5.75
П2
8.50
Футбол. Лига конференций
19:00
Дебрецен
:
Пюник
Все коэффициенты
П1
1.93
X
3.63
П2
4.40
Футбол. Лига конференций
19:00
Дила
:
Аполлон
Все коэффициенты
П1
5.15
X
3.35
П2
1.93
Футбол. Лига конференций
19:00
Пайде
:
Зиря
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
19:30
РФШ
:
Вестри
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
19:30
Ракув
:
Валлетта
Все коэффициенты
П1
1.11
X
11.00
П2
28.00
Футбол. Лига конференций
19:30
ДАК
:
Вележ
Все коэффициенты
П1
1.20
X
6.00
П2
13.00
Футбол. Лига конференций
19:30
АЕК Л
:
Бейтар И
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.38
П2
3.86
Футбол. Лига конференций
20:00
МЛ Витебск
:
Сутьеска
Все коэффициенты
П1
1.77
X
3.79
П2
4.70
Футбол. Лига конференций
20:00
ГАИС
:
Норшелланн
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.54
П2
2.58
Футбол. Лига конференций
20:00
Университатя Кл
:
Бранн
Все коэффициенты
П1
3.65
X
3.35
П2
2.11
Футбол. Лига конференций
20:00
Зимбру
:
Ноа
Все коэффициенты
П1
4.79
X
3.85
П2
1.75
Футбол. Лига конференций
20:00
Динамо Тб
:
Жальгирис В
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.29
П2
3.40
Футбол. Лига конференций
20:00
БАТЭ
:
Сьон
Все коэффициенты
П1
11.75
X
6.34
П2
1.26
Футбол. Лига конференций
20:00
Санта-Колома
:
Рапид В
Все коэффициенты
П1
11.50
X
6.78
П2
1.25
Футбол. Лига конференций
20:30
Вадуц
:
Атлетик Э
Все коэффициенты
П1
1.34
X
5.63
П2
9.00
Футбол. Лига конференций
20:45
ФКСБ
:
Ауда
Все коэффициенты
П1
1.13
X
12.25
П2
32.00
Футбол. Лига конференций
21:00
Вараждин
:
Яблонец
Все коэффициенты
П1
2.83
X
3.46
П2
2.50
Футбол. Лига конференций
21:00
Алюминий
:
Динамо Тр
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.45
П2
2.55
Футбол. Лига конференций
21:00
Пакш
:
Панатинаикос
Все коэффициенты
П1
5.12
X
4.38
П2
1.62
Футбол. Лига конференций
21:00
Войводина
:
Аякс
Все коэффициенты
П1
5.75
X
4.51
П2
1.56
Футбол. Лига конференций
21:00
Полесье
:
Копенгаген
Все коэффициенты
П1
4.53
X
3.90
П2
1.81
Футбол. Лига конференций
21:30
Борац Б-Л
:
Петрокуб
Все коэффициенты
П1
1.47
X
4.89
П2
6.54
Футбол. Лига конференций
21:30
Лугано
:
Дукаджини
Все коэффициенты
П1
1.18
X
7.50
П2
19.00
Футбол. Лига конференций
21:30
Жилина
:
ГКС Катовице
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.55
П2
2.67
Футбол. Лига конференций
21:30
ЛНЗ
:
Гент
Все коэффициенты
П1
3.96
X
3.34
П2
2.04
Футбол. Лига конференций
21:30
Хапоэль Тель-Авив
:
Лудогорец
Все коэффициенты
П1
3.43
X
3.21
П2
2.27
Футбол. Лига конференций
21:45
Риека
:
Дерри Сити
Все коэффициенты
П1
1.16
X
8.25
П2
22.00
Футбол. Лига конференций
21:45
Браво
:
Шкендия
Все коэффициенты
П1
2.02
X
3.64
П2
3.80
Футбол. Лига конференций
21:45
Шелбурн
:
Нымме Калью
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.50
П2
8.00
Футбол. Лига конференций
21:45
Мотеруэлл
:
ХБ Торсхавн
Все коэффициенты
П1
1.14
X
9.50
П2
23.00
Футбол. Лига конференций
21:45
Рунавик
:
Копер
Все коэффициенты
П1
2.93
X
3.60
П2
2.37
Футбол. Лига конференций
22:00
Стьярнан
:
Ильвес
Все коэффициенты
П1
2.68
X
4.00
П2
2.38
Футбол. Лига конференций
22:00
Партизан
:
ЮНА Штрассен
Все коэффициенты
П1
1.11
X
8.00
П2
18.00
Футбол. Лига конференций
22:15
Валюр
:
Зриньски
Все коэффициенты
П1
2.95
X
3.64
П2
2.37

КДК отказал «Спартаку» в переигровке матча за Суперкубок

Контрольно-дисциплинарный комитет на заседании принял решение отклонить протест «Спартака» с требованием о переигровке матча Суперкубка России с «Зенитом».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РФС

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) не удовлетворил обращение московского «Спартака» с требованием провести повторный матч за Суперкубок России против «Зенита». Об этом говорится на официальном сайте организации.

Итог встречи, которая состоялась 18 июля, остается без изменений.

В матче за Суперкубок встретились обладатель Кубка России «Спартак» и чемпион страны «Зенит». Московская команда долгое время сохраняла преимущество, однако в концовке петербуржцы сравняли счет после реализованного Александром Соболевым пенальти. В серии одиннадцатиметровых ударов победу одержал «Зенит» — 4:2 (основное время — 1:1).

Перед началом серии пенальти на поле произошла потасовка, после которой болельщики «Спартака» начали бросать бутылки в сторону футболистов соперника. Главный арбитр матча Буланов решил не проводить жеребьевку ворот и назначил серию ударов у трибуны с фанатами «Зенита», объяснив решение мерами безопасности.

23 июля «Спартак» направил в КДК РФС протест с требованием переиграть матч за Суперкубок России. По итогам рассмотрения обращения комитет отказался назначать повторную встречу.

Зенит
5:3
Первый тайм: 0:0
Спартак
Футбол, Суперкубок России, Финал
18.07.2026, 00:00 (МСК UTC+3)
Совкомбанк Арена
Главные тренеры
Сергей Семак
Хуан Карлос Карседо
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Узнать больше по теме
Пенальти в футболе: правила, ошибки и спорные моменты
Пенальти — удар по воротам с 11 метров, который назначают за нарушение правил в штрафной площади. Обычно речь идет о подножке, толчке, задержке соперника или игре рукой рядом со своими воротами. Именно решения о пенальти чаще других становятся поводом для споров между игроками, тренерами и болельщиками.
Читать дальше