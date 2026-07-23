Соболев оштрафован на 30 тысяч рублей после матча за Суперкубок

Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
18:30
Паневежис
:
Тобол Кс
Все коэффициенты
П1
5.00
X
3.80
П2
1.87
Футбол. Лига конференций
19:00
Флора
:
ТНС
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
19:00
ХИК
:
Колрейн
Все коэффициенты
П1
1.38
X
5.75
П2
8.50
Футбол. Лига конференций
19:00
Дебрецен
:
Пюник
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.63
П2
4.40
Футбол. Лига конференций
19:00
Дила
:
Аполлон
Все коэффициенты
П1
5.15
X
3.35
П2
1.93
Футбол. Лига конференций
19:00
Пайде
:
Зиря
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
19:30
РФШ
:
Вестри
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
19:30
Ракув
:
Валлетта
Все коэффициенты
П1
1.11
X
11.00
П2
28.00
Футбол. Лига конференций
19:30
ДАК
:
Вележ
Все коэффициенты
П1
1.20
X
6.00
П2
13.00
Футбол. Лига конференций
19:30
АЕК Л
:
Бейтар И
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.38
П2
3.86
Футбол. Лига конференций
20:00
МЛ Витебск
:
Сутьеска
Все коэффициенты
П1
1.77
X
3.79
П2
4.70
Футбол. Лига конференций
20:00
ГАИС
:
Норшелланн
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.54
П2
2.58
Футбол. Лига конференций
20:00
Университатя Кл
:
Бранн
Все коэффициенты
П1
3.65
X
3.35
П2
2.11
Футбол. Лига конференций
20:00
Зимбру
:
Ноа
Все коэффициенты
П1
4.79
X
3.85
П2
1.75
Футбол. Лига конференций
20:00
Динамо Тб
:
Жальгирис В
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.29
П2
3.40
Футбол. Лига конференций
20:00
БАТЭ
:
Сьон
Все коэффициенты
П1
11.75
X
6.34
П2
1.26
Футбол. Лига конференций
20:00
Санта-Колома
:
Рапид В
Все коэффициенты
П1
11.50
X
6.78
П2
1.24
Футбол. Лига конференций
20:30
Вадуц
:
Атлетик Э
Все коэффициенты
П1
1.34
X
5.63
П2
9.00
Футбол. Лига конференций
20:45
ФКСБ
:
Ауда
Все коэффициенты
П1
1.13
X
12.25
П2
32.00
Футбол. Лига конференций
21:00
Вараждин
:
Яблонец
Все коэффициенты
П1
2.83
X
3.46
П2
2.50
Футбол. Лига конференций
21:00
Алюминий
:
Динамо Тр
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.45
П2
2.55
Футбол. Лига конференций
21:00
Пакш
:
Панатинаикос
Все коэффициенты
П1
5.12
X
4.38
П2
1.62
Футбол. Лига конференций
21:00
Войводина
:
Аякс
Все коэффициенты
П1
5.75
X
4.51
П2
1.58
Футбол. Лига конференций
21:00
Полесье
:
Копенгаген
Все коэффициенты
П1
4.53
X
3.90
П2
1.81
Футбол. Лига конференций
21:30
Борац Б-Л
:
Петрокуб
Все коэффициенты
П1
1.47
X
4.89
П2
6.54
Футбол. Лига конференций
21:30
Лугано
:
Дукаджини
Все коэффициенты
П1
1.18
X
7.50
П2
19.00
Футбол. Лига конференций
21:30
Жилина
:
ГКС Катовице
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.55
П2
2.67
Футбол. Лига конференций
21:30
ЛНЗ
:
Гент
Все коэффициенты
П1
3.96
X
3.34
П2
2.04
Футбол. Лига конференций
21:30
Хапоэль Тель-Авив
:
Лудогорец
Все коэффициенты
П1
3.43
X
3.21
П2
2.27
Футбол. Лига конференций
21:45
Риека
:
Дерри Сити
Все коэффициенты
П1
1.17
X
8.25
П2
22.00
Футбол. Лига конференций
21:45
Браво
:
Шкендия
Все коэффициенты
П1
2.02
X
3.64
П2
3.80
Футбол. Лига конференций
21:45
Шелбурн
:
Нымме Калью
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.50
П2
8.00
Футбол. Лига конференций
21:45
Мотеруэлл
:
ХБ Торсхавн
Все коэффициенты
П1
1.14
X
9.50
П2
23.00
Футбол. Лига конференций
21:45
Рунавик
:
Копер
Все коэффициенты
П1
2.93
X
3.60
П2
2.37
Футбол. Лига конференций
22:00
Стьярнан
:
Ильвес
Все коэффициенты
П1
2.68
X
4.00
П2
2.38
Футбол. Лига конференций
22:00
Партизан
:
ЮНА Штрассен
Все коэффициенты
П1
1.11
X
8.00
П2
18.00
Футбол. Лига конференций
22:15
Валюр
:
Зриньски
Все коэффициенты
П1
2.95
X
3.64
П2
2.37

Соболев оштрафован на 30 тысяч рублей после матча за Суперкубок

КДК РФС оштрафовал форварда петербургского «Зенита» Александра Соболева на 30 тысяч рублей по итогам матча за Суперкубок России против московского «Спартака».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Встреча прошла 18 июля в Нижнем Новгороде и завершилась победой «Зенита» в серии пенальти (1:1, по пенальти — 4:2). В компенсированное ко второму тайму время Соболев реализовал пенальти, после чего отпраздновал гол напротив трибуны с болельщиками «Спартака».

— В соответствии с частью 1 статьи 100 дисциплинарного регламента РФС за провокационные действия, создающие угрозу возникновения нарушений общественного порядка на стадионе, оштрафовать футболиста ФК «Зенит» Соболева Александра Сергеевича на 30 тысяч рублей, — говорится в заявлении.

— Мы рассмотрели инцидент на 98‑й минуте матча, — сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц. — После празднования Соболевым забитого гола у трибуны D, на которой располагались болельщики «Спартака», на поле были брошены пластиковые бутылки с водой, зажигалки и стаканы. По имеющейся информации, предметы не попали в игроков и официальных лиц матча. КДК признал действия Соболева провокационными, создавшими угрозу возникновений нарушений общественного порядка. На основании этого принято решение оштрафовать его на 30 тысяч рублей. Данный штраф является максимальным.

Ранее КДК отклонил протест «Спартака» с требованием переигровки матча с «Зенитом».

Зенит
5:3
Первый тайм: 0:0
Спартак
Футбол, Суперкубок России, Финал
18.07.2026, 00:00 (МСК UTC+3)
Совкомбанк Арена
Главные тренеры
Сергей Семак
Хуан Карлос Карседо
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Узнать больше по теме
Пенальти в футболе: правила, ошибки и спорные моменты
Пенальти — удар по воротам с 11 метров, который назначают за нарушение правил в штрафной площади. Обычно речь идет о подножке, толчке, задержке соперника или игре рукой рядом со своими воротами. Именно решения о пенальти чаще других становятся поводом для споров между игроками, тренерами и болельщиками.
Читать дальше