Соболев оштрафован на 30 тысяч рублей после матча за Суперкубок

— Мы рассмотрели инцидент на 98‑й минуте матча, — сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц. — После празднования Соболевым забитого гола у трибуны D, на которой располагались болельщики «Спартака», на поле были брошены пластиковые бутылки с водой, зажигалки и стаканы. По имеющейся информации, предметы не попали в игроков и официальных лиц матча. КДК признал действия Соболева провокационными, создавшими угрозу возникновений нарушений общественного порядка. На основании этого принято решение оштрафовать его на 30 тысяч рублей. Данный штраф является максимальным.