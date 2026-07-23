Соболев оштрафован на 30 тысяч рублей после матча за Суперкубок

Встреча прошла 18 июля в Нижнем Новгороде и завершилась победой «Зенита» в серии пенальти (1:1, по пенальти — 4:2). В компенсированное ко второму тайму время Соболев реализовал пенальти, после чего отпраздновал гол напротив трибуны с болельщиками «Спартака».
— В соответствии с частью 1 статьи 100 дисциплинарного регламента РФС за провокационные действия, создающие угрозу возникновения нарушений общественного порядка на стадионе, оштрафовать футболиста ФК «Зенит» Соболева Александра Сергеевича на 30 тысяч рублей, — говорится в заявлении.
— Мы рассмотрели инцидент на 98‑й минуте матча, — сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц. — После празднования Соболевым забитого гола у трибуны D, на которой располагались болельщики «Спартака», на поле были брошены пластиковые бутылки с водой, зажигалки и стаканы. По имеющейся информации, предметы не попали в игроков и официальных лиц матча. КДК признал действия Соболева провокационными, создавшими угрозу возникновений нарушений общественного порядка. На основании этого принято решение оштрафовать его на 30 тысяч рублей. Данный штраф является максимальным.
Ранее КДК отклонил протест «Спартака» с требованием переигровки матча с «Зенитом».
Сергей Семак
Хуан Карлос Карседо
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