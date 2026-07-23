КДК оштрафовал «Спартак» и «Зенит» после матча за Суперкубок

«Спартак» должен выплатить 195 тысяч рублей, а «Зенит» — 175 тысяч рублей. Об этом сообщается на официальном сайте РФС.
Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась победой «Зенита» в серии пенальти — 4:2. Основное время закончилось со счетом 1:1. В концовке матча нападающий петербургской команды Александр Соболев, ранее выступавший за «Спартак», реализовал одиннадцатиметровый удар и сравнял счет. После этого форвард эмоционально отпраздновал гол, обратившись к сектору болельщиков бывшего клуба.
Эпизод спровоцировал массовую потасовку с участием игроков и представителей обеих команд. Кроме того, с трибун, где находились фанаты «Спартака», в сторону Соболева были брошены пластиковые бутылки.
«Спартак» получил штраф в размере 95 тысяч рублей за оскорбительные выражения со стороны болельщиков, 50 тысяч рублей за бросание предметов на поле и еще 50 тысяч рублей за выход посторонних лиц на игровую площадку.
«Зенит» оштрафован на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение команды (шесть предупреждений в составе одной команды по ходу матча), 25 тысяч рублей за нецензурные и оскорбительные кричалки болельщиков, а также на 50 тысяч рублей за появление посторонних на поле.
Сергей Семак
Хуан Карлос Карседо
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