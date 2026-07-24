Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
20:00
ЦСКА
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
2.14
X
3.45
П2
4.05
Футбол. Лига конференций
завершен
Валюр
1
:
Зриньски
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Стьярнан
1
:
Ильвес
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Партизан
4
:
ЮНА Штрассен
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Риека
1
:
Дерри Сити
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Браво
2
:
Шкендия
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шелбурн
5
:
Нымме Калью
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Мотеруэлл
2
:
ХБ Торсхавн
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Рунавик
0
:
Копер
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Борац Б-Л
3
:
Петрокуб
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Лугано
1
:
Дукаджини
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Жилина
2
:
ГКС Катовице
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
ЛНЗ
0
:
Гент
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Хапоэль Тель-Авив
2
:
Лудогорец
0
П1
X
П2

Игрок сборной Бразилии публично отказался от перехода в «Зенит»

Центральный полузащитник «Ботафого» Данило Сантос заявил, что не хочет переходить в «Зенит». Об этом сообщает Globo.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Ранее сообщалось, что российский клуб готов предложить 25-летнему бразильцу зарплату значительно выше той, которой ему могут предложить на родине. Предметный интерес к игроку также проявлял другой бразильский клуб — «Палмейрас».

«Уважаю решение “Ботафого” не продавать меня в бразильский клуб. Надеюсь, что “Ботафого” уважает и мое решение не ехать в Россию сейчас», — сказал Данило.

Данило Сантос перешел в «Ботафого» летом 2025 года из «Ноттингем Форест» за 23 млн евро. Он провел за клуб из Рио-де-Жанейро 41 матч, в которых забил 11 мячей и отдал семь голевых передач. Его контракт с «Ботафого» рассчитан до лета 2029 года.

В марте этого года Данило дебютировал за сборную Бразилии. Он был включен в заявку команды на ЧМ-2026 и сыграл на турнире четыре матча.

«Зенит» начал новый сезон с победы в Суперкубке России над «Спартаком» (1:1, пен. 4:2). В субботу, 25 июля, «сине-бело-голубые» на выезде сыграют против тольяттинского «Акрона». Начало матча — в 16:15 по московскому времени.