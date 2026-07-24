Игрок сборной Бразилии публично отказался от перехода в «Зенит»

Ранее сообщалось, что российский клуб готов предложить 25-летнему бразильцу зарплату значительно выше той, которой ему могут предложить на родине. Предметный интерес к игроку также проявлял другой бразильский клуб — «Палмейрас».
«Уважаю решение “Ботафого” не продавать меня в бразильский клуб. Надеюсь, что “Ботафого” уважает и мое решение не ехать в Россию сейчас», — сказал Данило.
Данило Сантос перешел в «Ботафого» летом 2025 года из «Ноттингем Форест» за 23 млн евро. Он провел за клуб из Рио-де-Жанейро 41 матч, в которых забил 11 мячей и отдал семь голевых передач. Его контракт с «Ботафого» рассчитан до лета 2029 года.
В марте этого года Данило дебютировал за сборную Бразилии. Он был включен в заявку команды на ЧМ-2026 и сыграл на турнире четыре матча.
«Зенит» начал новый сезон с победы в Суперкубке России над «Спартаком» (1:1, пен. 4:2). В субботу, 25 июля, «сине-бело-голубые» на выезде сыграют против тольяттинского «Акрона». Начало матча — в 16:15 по московскому времени.