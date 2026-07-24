Игрок сборной Бразилии публично отказался от перехода в «Зенит»

Данило Сантос перешел в «Ботафого» летом 2025 года из «Ноттингем Форест» за 23 млн евро. Он провел за клуб из Рио-де-Жанейро 41 матч, в которых забил 11 мячей и отдал семь голевых передач. Его контракт с «Ботафого» рассчитан до лета 2029 года.