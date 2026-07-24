Радимов: «Спартаку» подходит Соболев, но его в Москву не пустят

— «Спартаку» нужен форвард, который стабильно забивает и является настоящим наконечником атак. По Угальде никаких гарантий нет, как и по второму нападающему. Они могут надолго пропадать, а команде нужен игрок, который будет регулярно приносить голы.



Как Кейн, Холанд, Мбаппе или Месси, который вытаскивал сборную, когда у команды не получалось. Как Лаутаро Мартинес. Как Мерино у испанцев. В РПЛ из таких — только Кордоба, но он уже пытался договориться со «Спартаком», и ничего не вышло. Как ни странно, подошел бы еще Соболев, но его, думаю, теперь вряд ли даже в Москву пустят после Суперкубка, — приводит слова Радимова «РБ Спорт».