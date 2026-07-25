В РФС объяснили, почему не провели жеребьевку в Суперкубке

«Я согласен с тем, что судья не назначил пенальти в ворота “Спартака” после падения Мантуана в штрафной “красно-белых” [на 78-й минуте]. Арбитр правильно решил. Судьи в комнате VAR этот момент обсуждали. Имел место стык между двумя игроками. Маркиньос не использовал руку. Игрок “Зенита” дал передачу из-за спины, это было далеко. Не могу сказать, что спартаковский футболист очевидно повлиял на эпизод. Мы обсуждали этот эпизод и посчитали, что арбитр поступил верно.



Причиной непроведения жеребьевки перед серией пенальти была опасность. Организаторы так решили. Для меня это решение понятно. В таком случае лучше сделать выбор ворот с другой стороны, где нет проблем. Судья снова принял правильное решение», — сказал Мажич.