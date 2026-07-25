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В РФС объяснили, почему не провели жеребьевку в Суперкубке

Милорад Мажич заявил, что решение организаторов было связано с опасностью.

Источник: РФС

Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Милорад Мажич прокомментировал решения арбитра Евгения Буланова в матче за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком», сообщает Матч ТВ.

«Я согласен с тем, что судья не назначил пенальти в ворота “Спартака” после падения Мантуана в штрафной “красно-белых” [на 78-й минуте]. Арбитр правильно решил. Судьи в комнате VAR этот момент обсуждали. Имел место стык между двумя игроками. Маркиньос не использовал руку. Игрок “Зенита” дал передачу из-за спины, это было далеко. Не могу сказать, что спартаковский футболист очевидно повлиял на эпизод. Мы обсуждали этот эпизод и посчитали, что арбитр поступил верно.

Причиной непроведения жеребьевки перед серией пенальти была опасность. Организаторы так решили. Для меня это решение понятно. В таком случае лучше сделать выбор ворот с другой стороны, где нет проблем. Судья снова принял правильное решение», — сказал Мажич.

Матч прошел 18 июля в Нижнем Новгороде. Основное время завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти «Зенит» победил «Спартак» — 4:2.

После встречи московский клуб подал протест с требованием провести переигровку из-за нарушения правил арбитром. Контрольно-дисциплинарный комитет РФС отклонил обращение «красно-белых».

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