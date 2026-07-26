Зобнин — о пенальти с «Зенитом»: «Я должен плакать?»

«Не буду комментировать ситуацию с пробитием пенальти против “Зенита”. У нас уже все сказали. Обидно ли, что получилось такое начало сезона? А что, я должен плакать? Конечно, не обидно. Это футбол, спорт», — сказал Зобнин в беседе с Metaratings.ru.