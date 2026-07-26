Зобнин — о пенальти с «Зенитом»: «Я должен плакать?»

Капитан «Спартака» Роман Зобнин после победы над «Родиной» (3:0) в первом туре Российской премьер-лиги ответил на вопрос о пенальти в матче с «Зенитом» за Суперкубок России.
«Не буду комментировать ситуацию с пробитием пенальти против “Зенита”. У нас уже все сказали. Обидно ли, что получилось такое начало сезона? А что, я должен плакать? Конечно, не обидно. Это футбол, спорт», — сказал Зобнин в беседе с Metaratings.ru.
«Спартак» и «Зенит» встретились в матче за Суперкубок России 18 июля. В концовке основного времени при счете 0:1 арбитр назначил пенальти в ворота красно-белых. Бывший нападающий московской команды Александр Соболев реализовал 11-метровый и отпраздновал гол перед трибуной болельщиков «Спартака».
Основное время завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти победил «Зенит» — 4:2. Перед ней судейская бригада не провела жеребьевку для выбора ворот. «Спартак» потребовал переиграть встречу, однако Контрольно-дисциплинарный комитет РФС отклонил протест и оставил результат встречи в силе.