Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
16:00
Ленинградец
:
Урал
Все коэффициенты
П1
5.31
X
3.77
П2
1.70
Футбол. Премьер-лига
17:00
Локомотив
:
Ахмат
Все коэффициенты
П1
1.74
X
3.96
П2
5.04
Футбол. Первая лига
17:00
Торпедо
:
Шинник
Все коэффициенты
П1
1.89
X
3.45
П2
4.50
Футбол. Первая лига
17:00
Уфа
:
СКА-Хабаровск
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.33
П2
3.78
Футбол. Первая лига
18:00
Сочи
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
2.07
X
3.48
П2
3.87
Футбол. Премьер-лига
19:30
Оренбург
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.22
П2
2.97
Футбол. Премьер-лига
19:30
Рубин
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
3.85
X
3.40
П2
2.14
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
4
:
Велес
1
П1
X
П2

Зобнин — о пенальти с «Зенитом»: «Я должен плакать?»

Капитан «Спартака» отказался обсуждать спорный эпизод матча за Суперкубок России.

Источник: Максим Константинов/ТАСС

Капитан «Спартака» Роман Зобнин после победы над «Родиной» (3:0) в первом туре Российской премьер-лиги ответил на вопрос о пенальти в матче с «Зенитом» за Суперкубок России.

«Не буду комментировать ситуацию с пробитием пенальти против “Зенита”. У нас уже все сказали. Обидно ли, что получилось такое начало сезона? А что, я должен плакать? Конечно, не обидно. Это футбол, спорт», — сказал Зобнин в беседе с Metaratings.ru.

«Спартак» и «Зенит» встретились в матче за Суперкубок России 18 июля. В концовке основного времени при счете 0:1 арбитр назначил пенальти в ворота красно-белых. Бывший нападающий московской команды Александр Соболев реализовал 11-метровый и отпраздновал гол перед трибуной болельщиков «Спартака».

Основное время завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти победил «Зенит» — 4:2. Перед ней судейская бригада не провела жеребьевку для выбора ворот. «Спартак» потребовал переиграть встречу, однако Контрольно-дисциплинарный комитет РФС отклонил протест и оставил результат встречи в силе.

Узнать больше по теме
Пенальти в футболе: правила, ошибки и спорные моменты
Пенальти — удар по воротам с 11 метров, который назначают за нарушение правил в штрафной площади. Обычно речь идет о подножке, толчке, задержке соперника или игре рукой рядом со своими воротами. Именно решения о пенальти чаще других становятся поводом для споров между игроками, тренерами и болельщиками.
Читать дальше