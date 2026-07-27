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Семин: «Спартак» рано называть главным конкурентом «Зенита»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин заявил, что рано называть столичный «Спартак» фаворитом в борьбе за победу в чемпионате России.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

В субботу красно‑белые разгромили московскую «Родину» (3:0) в домашнем матче первого тура Российской Премьер-лиги.

— Многие называют именно «Спартак» главным конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство. Согласны с этим?

— «Спартак» сейчас у всех на слуху, все спрашивают про него. Давайте чуть подождем, должно пройти время, а потом определимся, кто главный конкурент «Зенита», а кто второстепенный. На данный момент спартаковцы неплохо играют. Но так же были и при Деяне Станковиче, они тоже хорошо начинали, — передает слова Семина «Матч ТВ».

«Спартак» во втором туре 2 августа сыграет против «Ахмата» в Грозном.

78-летний Юрий Семин трижды приводил «Локомотив» к золотым медалям чемпионата России — в 2002, 2004 и 2018 годах. Также специалист возглавлял сборную России, московское и киевское «Динамо», «Мордовию», «Анжи» и «Ростов».

Спартак
3:0
Первый тайм: 1:0
Родина
Футбол, Премьер-лига, Тур 1
25.07.2026, 20:45 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена, 23601 зритель
Главные тренеры
Хуан Карлос Карседо
Хуан Диас
Голы
Спартак
Маркиньос
(Эсекиэль Барко)
24′
Кристофер Мартинс
(Александр Джику)
79′
Данил Пруцев
(Роман Зобнин)
86′
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
7
Пабло Солари
5
Эсекиэль Барко
68
Руслан Литвинов
18
Наиль Умяров
47
Роман Зобнин
83
Жедсон Фернандеш
63′
4
Александр Джику
33
Виктор Парада
63′
97
Даниил Денисов
10
Маркиньос
81′
27
Игорь Дмитриев
9
Манфред Угальде
63′
35
Кристофер Мартинс
6
Срджан Бабич
84′
25
Данил Пруцев
Родина
13
Сергей Волков
10
Йорди Рейна
26
Артем Мещанинов
6
Руслан Фищенко
9
Артем Максименко
99
Иван Тимошенко
73′
88
Артем Сокол
82′
80
Станислав Бессмертный
49
Илья Дятлов
38′
75′
3
Лео Гогличидзе
17
Солтмурад Бакаев
75′
38
Леон Мусаев
55
Митя Крижан
75′
18
Магомедхабиб Абдусаламов
5
Андрей Егорычев
32′
54′
8
Икер Посо
Статистика
Спартак
Родина
Желтые карточки
0
3
Удары (всего)
26
7
Удары в створ
9
4
Угловые
12
4
Фолы
11
14
Офсайды
6
0
Судейская бригада
Главный судья
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Денис Петров
(Россия, Астрахань)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти