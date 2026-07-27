Семин: «Спартак» рано называть главным конкурентом «Зенита»

— «Спартак» сейчас у всех на слуху, все спрашивают про него. Давайте чуть подождем, должно пройти время, а потом определимся, кто главный конкурент «Зенита», а кто второстепенный. На данный момент спартаковцы неплохо играют. Но так же были и при Деяне Станковиче, они тоже хорошо начинали, — передает слова Семина «Матч ТВ».