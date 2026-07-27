Ловчев: Дзюба и «Спартак» — это уже несовместимые вещи

— Я двумя руками за, чтобы он к нам в ветераны пришел. Но каким игроком? Зачем смешить народ?
— Некоторые говорят, что он пригодился бы в «Спартаке» в раздевалке для налаживания атмосферы.
— Артем, кстати, хороший парень. Я с ним дружу. Но Дзюба и «Спартак» — это уже несовместимые вещи, — передает слова Ловчева «Советский спорт».
С 1 июля 37-летний Дзюба находится в статусе свободного агента и может перейти в новый клуб без выплаты трансферной компенсации. По окончании сезона форвард сообщил, что намерен продолжить карьеру в России. Дзюба в сезоне‑2025/26 провел 28 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал пять голевых передач.
Воспитанник «Спартака» выступал за первую команду с 2006-го по 2015 год. Помимо красно-белых Дзюба играл за «Томь», «Ростов», петербургский «Зенит», тульский «Арсенал» и московский «Локомотив». Также на его счету 56 матчей за сборную России, в которых он забил 31 мяч. Он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды.
После первого тура «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, уступаю «Зениту» по разнице мячей. В воскресенье, 2 августа, «красно-белые» на выезде сыграют против грозненского «Ахмата». Начало матча — в 20:30 по московскому времени.