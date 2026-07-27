Эксперты оценили шансы Соболева стать лучшим бомбардиром РПЛ

Как сообщает Sport24, фаворитами букмекеры по-прежнему считают форварда «Краснодара» Джона Кордобу и нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина. Коэффициент на каждого из них составляет 4,50. При этом Кордоба пропустил стартовый тур из-за травмы, полученной во время чемпионата мира, а Тюкавин не смог отличиться в игре с «Крыльями Советов», несмотря на несколько опасных моментов.