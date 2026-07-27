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Эксперты оценили шансы Соболева стать лучшим бомбардиром РПЛ

Букмекеры обновили коэффициенты на лучшего бомбардира Российской премьер-лиги по итогам стартового тура чемпионата.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Константин Золин/ФК "Зенит"/ТАСС

Одним из главных героев первого игрового дня стал нападающий «Зенита» Александр Соболев, который оформил дубль в матче с «Акроном» и сразу вошел в число претендентов на победу в снайперской гонке.

Как сообщает Sport24, фаворитами букмекеры по-прежнему считают форварда «Краснодара» Джона Кордобу и нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина. Коэффициент на каждого из них составляет 4,50. При этом Кордоба пропустил стартовый тур из-за травмы, полученной во время чемпионата мира, а Тюкавин не смог отличиться в игре с «Крыльями Советов», несмотря на несколько опасных моментов.

Соболев после двух голов в первом туре располагается следом за лидерами линии — ставка на его победу в гонке бомбардиров принимается с коэффициентом 6,00. Нападающий казанского «Рубина» Мирлинд Даку идет с показателем 7,00, а новичок «Зенита» Фелипе Аугусто, также забивший в первом матче сезона, оценивается коэффициентом 7,50.

Замыкает группу ближайших претендентов полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков — 8,00. Шансы Брайана Хиля, Дмитрия Воробьева и Максима Глушенкова оцениваются одинаково — коэффициентом 15,00. Значительно ниже букмекеры оценивают вероятность победы Эсекьеля Барко — его коэффициент составляет 50,00.