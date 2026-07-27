СМИ: Известны детали возможного перехода Энрике в «Ботафого»

По информации источника, стороны приступили к обсуждению сделки на прошлой неделе. Переговоры осложняются высокими финансовыми требованиями представителей футболиста, а также нежеланием полузащитника «Ботафого» Данило переезжать в Россию. Ранее клубы рассматривали вариант обмена Луиса Энрике на Данило. При этом сам бразильский форвард заинтересован в возвращении в «Ботафого». Его контракт с «Зенитом» действует до декабря 2028 года.