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СМИ: Известны детали возможного перехода Энрике в «Ботафого»

В СМИ появилась информация о возможном переходе форварда Луиса Энрике из «Зенита».

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Бразильский «Ботафого» ведет переговоры с «Зенитом» по поводу возможного возвращения нападающего Луиса Энрике. Об этом сообщает Globo.

По информации источника, стороны приступили к обсуждению сделки на прошлой неделе. Переговоры осложняются высокими финансовыми требованиями представителей футболиста, а также нежеланием полузащитника «Ботафого» Данило переезжать в Россию. Ранее клубы рассматривали вариант обмена Луиса Энрике на Данило. При этом сам бразильский форвард заинтересован в возвращении в «Ботафого». Его контракт с «Зенитом» действует до декабря 2028 года.

Луис Энрике выступал за «Ботафого» с 2024 по 2025 год, после чего продолжил карьеру в «Зените». По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 24 млн евро.