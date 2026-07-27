Лев Лещенко сравнил футболиста «Краснодара» с Мбаппе

«Кривцов — лучший атакующий игрок в России. Матч с “Рубином” показал, что сейчас ни один нападающий не находится даже близко к его уровню. Никита — настоящий созидатель. Именно так действуют высококлассные футболисты на Западе, например Мбаппе. Они умеют находить и создавать моменты», — приводит слова Лещенко «Спорт-Экспресс».