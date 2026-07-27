Лев Лещенко сравнил футболиста «Краснодара» с Мбаппе

Встреча завершилась победой краснодарской команды со счетом 3:1. Никита Кривцов отметился одним забитым мячом, а еще два его гола были отменены из-за нарушений правил.
«Кривцов — лучший атакующий игрок в России. Матч с “Рубином” показал, что сейчас ни один нападающий не находится даже близко к его уровню. Никита — настоящий созидатель. Именно так действуют высококлассные футболисты на Западе, например Мбаппе. Они умеют находить и создавать моменты», — приводит слова Лещенко «Спорт-Экспресс».
Никита Кривцов выступает за «Краснодар» с 2021 года. За это время 22-летний полузащитник провел 160 матчей за клуб, забил 29 голов и сделал 11 результативных передач. Его соглашение с «быками» рассчитано до 30 июня 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает рынчную стоимость футболиста в 7,5 миллиона евро.