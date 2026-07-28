СМИ: Батраков пока останется в России, несмотря на интерес ПСЖ

По информации источника, возможный переход 21-летнего хавбека в «ПСЖ» не состоялся. Переговоры не вышли за рамки контактов между посредниками, а других вариантов в Европе, которые устроили бы и футболиста, и клуб, не появилось. При этом трансфер Батракова в «Зенит» не рассматривается.