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СМИ: Батраков пока останется в России, несмотря на интерес ПСЖ

Инсайдер исключил вероятность перехода Батракова в «Зенит».

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков как минимум до зимы останется в московском клубе. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, возможный переход 21-летнего хавбека в «ПСЖ» не состоялся. Переговоры не вышли за рамки контактов между посредниками, а других вариантов в Европе, которые устроили бы и футболиста, и клуб, не появилось. При этом трансфер Батракова в «Зенит» не рассматривается.

В прошлом сезоне РПЛ полузащитник провел 28 матчей, забил 13 мячей и сделал девять результативных передач.

Батраков — воспитанник «Локомотива». В первом матче чемпионата России-2026/27 против «Ахмата» (1:1) хавбек провел на поле все 90 минут, не отличился результативными действиями и получил желтую карточку.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Батракова в 28 миллионов евро. Контракт футболиста с «Локомотивом» действует до конца июня 2029 года.

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