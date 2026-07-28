Орлов: Круговой не раскрылся бы в «Зените» так, как в ЦСКА

Геннадий Орлов высказался о выступлениях полузащитника ЦСКА Данила Кругового, отметив, что в московском клубе футболист смог полностью раскрыть свои сильные качества.
«Он атлет от природы, обладает отличной физической силой и всегда выкладывается на поле. Замечательный парень. Не исключаю, что в “Зените” ему было бы сложнее раскрыться так, как это получилось в ЦСКА», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».
Также комментатор отметил, что не видит смысла сожалеть об уходе Кругового из петербургского клуба.
«Чего жалеть? Сейчас он играет в другой команде, у него хороший контракт и достойная зарплата. Можно только порадоваться за него. У “Зенита” свои задачи и свои футболисты. Когда-то я говорил, что стоило бы попробовать вернуть Кругового, но, видимо, это уже невозможно. А может быть, клуб просто сделал ставку на других игроков», — добавил Орлов.
28-летний Круговой выступает за ЦСКА с лета 2024 года. Его контракт с московским клубом действует до июня 2028 года. В минувшем сезоне Российской премьер-лиги полузащитник провел 30 матчей, забил шесть мячей и отдал семь результативных передач.
Геннадию Орлову 81 год. В 1960-е годы он выступал на позиции нападающего за «Зенит», ленинградское «Динамо» и харьковский «Металлист». После завершения карьеры начал заниматься журналистской деятельностью, впервые вышел в эфир в качестве спортивного комментатора в январе 1974 года.