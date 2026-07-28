Орлов: Круговой не раскрылся бы в «Зените» так, как в ЦСКА

«Чего жалеть? Сейчас он играет в другой команде, у него хороший контракт и достойная зарплата. Можно только порадоваться за него. У “Зенита” свои задачи и свои футболисты. Когда-то я говорил, что стоило бы попробовать вернуть Кругового, но, видимо, это уже невозможно. А может быть, клуб просто сделал ставку на других игроков», — добавил Орлов.