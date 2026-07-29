Фанаты «Ботафого» начали сбор денег на трансфер игрока «Зенита»

По информации источника, болельщики «Ботафого» рассчитывают расширить число участников программы лояльности клуба. Дополнительные взносы должны помочь клубу из Рио-де-Жанейро увеличить доходы и получить больше ресурсов для усиления состава. По мнению авторов инициативы, это поможет сохранить надежду на потенциальное возвращение в команду Луиса Энрике.
Ранее сообщалось, что «Ботафого» и «Зенит» ведут переговоры о возвращении Луиса Энрике. В частности, бразильский клуб предлагает вариант с обменом на нескольких игроков, в том числе полузащитника Данило Сантоса, который интересен клубу из Санкт-Петербурга.
Луис Энрике перешел в «Зенит» зимой 2025 года из «Ботафого» за 33 млн евро. 25-летний бразилец провел за «сине-бело-голубых» 48 матчей, в которых забил восемь мячей и отдал семь голевых передач. Его контракт с российским клубом рассчитан до конца 2028 года.
После 1-го тура «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ. В воскресенье, 2 августа, действующие чемпионы России на выезде сыграют против «Оренбурга». Начало матча — в 16:00 по московскому времени.