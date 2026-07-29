Фанаты «Ботафого» начали сбор денег на трансфер игрока «Зенита»

Луис Энрике перешел в «Зенит» зимой 2025 года из «Ботафого» за 33 млн евро. 25-летний бразилец провел за «сине-бело-голубых» 48 матчей, в которых забил восемь мячей и отдал семь голевых передач. Его контракт с российским клубом рассчитан до конца 2028 года.