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Дзюба раскритиковал Манчини за его непрофессионализм в «Зените»

Бывший нападающий «Зенита» Артем Дзюба в новом видео на YouTube-канале «Суперлига» рассказал о периоде работы итальянца Роберто Манчини главным тренером.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Манчини возглавлял «Зенит» с июня 2017 по май 2018 года. При итальянце «сине-бело-голубые» заняли пятое место в РПЛ и сенсационно вылетели в 1/16 Кубка России от петербургского «Динамо» (2:3, д.в.).

«Он там мог с половины тренировки уйти, половину не знал, как зовут, не знал, кто правша, кто левша. Был момент: Йоан Молло, из “Крылышек” мы его взяли, когда они нас 3:0 хлопнули — он, по-моему, гол забил, две голевые… Он там нас разорвал. А мы тогда балансировали: Лига чемпионов — чемпионат. В Лиге чемпионов выигрывали, а на чемпионат выходили только в полноги. Они нас в один момент разорвали, и Молло приглянулся кому-то там из руководителей.

Если поставить его один в один и на полполя, он разорвет любого защитника в мире. Только у него тенденция: он когда обыграл человека, ждет, чтобы еще раз его обыграть. Он кайфовал от футбола. Обыгрывал. Передачи, голы — уже второстепенно. Он подавал на тренировке штрафные, и Манчини ему орал, типа: “Ну подай ты нормально! Почему ты подаешь правой, а не левой?” Молло: “В смысле?” Манчини: “Ты же левша”. — “Тренер, я правша”. Манчини говорит: “Да? Это ты так хреново правой бьешь?” То есть он даже не знал, кто правша, кто левша.

Он ходил на базе солярий разрывал. С тренировки вот идем, он подворачивал шортики — он уже желтый был. Морковного цвета. Ему только не хватало, чтобы он с огурцами на глазах ходил. Еще у нас тренировка идет, мы там пашем, а он просто стоит, на время смотрит, такой: “Да ну вас…”. Развернулся и пошел. Потом заходим — он там велосипед крутит, ходит такой, кайфует. Забавный персонаж был, — сказал Дзюба.

Сезон-2017/18 стал худшим для Дзюбы за семь лет в «Зените». При Манчини он провел 24 матча и забил всего два мяча, а вторую половину сезона доигрывал в аренде в тульском «Арсенале».

Накануне стало известно, что Манчини во второй раз возглавил сборную Италии, с которой он выиграл Евро-2020 и установил мировой рекорд по продолжительности беспроигрышной серии — 37 матчей.

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