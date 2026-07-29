Дзюба раскритиковал Манчини за его непрофессионализм в «Зените»

«Он там мог с половины тренировки уйти, половину не знал, как зовут, не знал, кто правша, кто левша. Был момент: Йоан Молло, из “Крылышек” мы его взяли, когда они нас 3:0 хлопнули — он, по-моему, гол забил, две голевые… Он там нас разорвал. А мы тогда балансировали: Лига чемпионов — чемпионат. В Лиге чемпионов выигрывали, а на чемпионат выходили только в полноги. Они нас в один момент разорвали, и Молло приглянулся кому-то там из руководителей.



Если поставить его один в один и на полполя, он разорвет любого защитника в мире. Только у него тенденция: он когда обыграл человека, ждет, чтобы еще раз его обыграть. Он кайфовал от футбола. Обыгрывал. Передачи, голы — уже второстепенно. Он подавал на тренировке штрафные, и Манчини ему орал, типа: “Ну подай ты нормально! Почему ты подаешь правой, а не левой?” Молло: “В смысле?” Манчини: “Ты же левша”. — “Тренер, я правша”. Манчини говорит: “Да? Это ты так хреново правой бьешь?” То есть он даже не знал, кто правша, кто левша.



Он ходил на базе солярий разрывал. С тренировки вот идем, он подворачивал шортики — он уже желтый был. Морковного цвета. Ему только не хватало, чтобы он с огурцами на глазах ходил. Еще у нас тренировка идет, мы там пашем, а он просто стоит, на время смотрит, такой: “Да ну вас…”. Развернулся и пошел. Потом заходим — он там велосипед крутит, ходит такой, кайфует. Забавный персонаж был, — сказал Дзюба.