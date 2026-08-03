Источник: Ролан Гусев может возглавить клуб РПЛ

На прошлой неделе клуб покинул спортивный директор Алексей Рыскин. Он заявил, что написал заявление об уходе по просьбе нового гендиректора клуба Андрея Чайки. По данным источника, в том случае, если Чайка уволит Альбу, главным кандидатом на этот пост является экс-тренер «Динамо» Ролан Гусев, вторым — Сергей Ташуев.
При этом сам Ролан Гусев заявил, что впервые слышит о том, что он является кандидатом на пост главного тренера южан. Генеральный директор «Ростова» Андрей Чайка также опроверг информацию о том, что клуб может уволить главного тренера Джонатана Альбу и рассматривает Гусева в качестве основного кандидата ему на замену.
— Действительно ли вы рассматриваете увольнение Альбы, а главный кандидат на место испанца — это Гусев?
— Информация не соответствует действительности. На сегодняшний день мы доверяем Альбе и всему тренерскому штабу. Они ни о чем не должны думать, кроме игры. Никаких изменений на сегодняшний день нет, не знаю, откуда идут такие вбросы. Есть результат, будем отталкиваться только от него. У тренерского штаба есть команда и возможности, чтобы доказывать, что они достойны работать в футбольном клубе «Ростов». Никакого Гусева мы не рассматриваем — это неправда, — сказал Чайка «Матч ТВ».
«Ростов» во втором туре со счетом 4:2 переиграл на выезде «Родину» — новичка Российской Премьер-лиги. Подопечные Альбы с тремя очками располагается на седьмой строчке турнирной таблицы. 8 августа «Ростов» в Москве сыграет с ЦСКА в рамках 3-го тура РПЛ.