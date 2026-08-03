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Источник: Ролан Гусев может возглавить клуб РПЛ

По информации «РБ Спорт», перестройка футбольного клуба «Ростов» может завершиться сменой главного тренера Джонатана Альбы.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

На прошлой неделе клуб покинул спортивный директор Алексей Рыскин. Он заявил, что написал заявление об уходе по просьбе нового гендиректора клуба Андрея Чайки. По данным источника, в том случае, если Чайка уволит Альбу, главным кандидатом на этот пост является экс-тренер «Динамо» Ролан Гусев, вторым — Сергей Ташуев.

При этом сам Ролан Гусев заявил, что впервые слышит о том, что он является кандидатом на пост главного тренера южан. Генеральный директор «Ростова» Андрей Чайка также опроверг информацию о том, что клуб может уволить главного тренера Джонатана Альбу и рассматривает Гусева в качестве основного кандидата ему на замену.

— Действительно ли вы рассматриваете увольнение Альбы, а главный кандидат на место испанца — это Гусев?

— Информация не соответствует действительности. На сегодняшний день мы доверяем Альбе и всему тренерскому штабу. Они ни о чем не должны думать, кроме игры. Никаких изменений на сегодняшний день нет, не знаю, откуда идут такие вбросы. Есть результат, будем отталкиваться только от него. У тренерского штаба есть команда и возможности, чтобы доказывать, что они достойны работать в футбольном клубе «Ростов». Никакого Гусева мы не рассматриваем — это неправда, — сказал Чайка «Матч ТВ».

«Ростов» во втором туре со счетом 4:2 переиграл на выезде «Родину» — новичка Российской Премьер-лиги. Подопечные Альбы с тремя очками располагается на седьмой строчке турнирной таблицы. 8 августа «Ростов» в Москве сыграет с ЦСКА в рамках 3-го тура РПЛ.