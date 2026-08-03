Полузащитник «Зенита» Васильев перешел в «Оренбург»

Прошлый сезон Васильев также провел в аренде — футболист защищал цвета «Сочи». В составе южан он принял участие в 30 матчах, отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей. Во втором туре Российской Премьер-лиги «Зенит» в гостях разгромил «Оренбург» со счетом 3:0. Васильева в составе петербургской команды не было.