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Полузащитник «Зенита» Васильев перешел в «Оренбург»

Дмитрий Васильев официально перешел из «Зенита» в «Оренбург».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Полузащитник Дмитрий Васильев стал игроком «Оренбурга», перейдя в уральский клуб из петербургского «Зенита». О трансфере 22-летнего футболиста сообщили пресс-службы обеих команд. Детали соглашения между игроком и новым клубом, а также финансовые условия перехода не раскрываются.

Васильев является воспитанником «Зенита». За основную команду петербуржцев хавбек провел 25 матчей во всех турнирах и забил два гола. В сезоне-2021/22 полузащитник уже выступал за «Оренбург» на правах аренды, сыграв пять встреч.

Прошлый сезон Васильев также провел в аренде — футболист защищал цвета «Сочи». В составе южан он принял участие в 30 матчах, отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей. Во втором туре Российской Премьер-лиги «Зенит» в гостях разгромил «Оренбург» со счетом 3:0. Васильева в составе петербургской команды не было.

Оренбург
0:3
Первый тайм: 0:1
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 2
2.08.2026, 16:00 (МСК UTC+3)
Газовик, 8249 зрителей
Главные тренеры
Ильдар Ахметзянов
Сергей Семак
Голы
Зенит
Максим Глушенков
(Педро)
6′
Максим Глушенков
58′
Максим Глушенков
(Джон Джон)
66′
Составы команд
Оренбург
88
Максим Рудаков
24
Максим Сивис
30
Гедеон Гузина
6
Джон Алекс Паласиос
76′
57
Евгений Болотов
78
Руслан Куль
3
Данила Ведерников
46′
26
Эмил Ценов
20
Дмитрий Рыбчинский
66′
38
Артем Касимов
77
Андрей Касаджиков
25′
61′
27
Ренат Голыбин
8
Дамиан Пуэбла
78′
21
Бенджамин Бош
5
Алексей Татаев
21′
66′
19
Алешандре Жезус
Зенит
16
Денис Адамов
31
Густаво Мантуан
10
Максим Глушенков
78
Игорь Дивеев
5
Вильмар Барриос
8
Маркус Вендел
66
Роман Вега
23′
46′
3
Дуглас Сантос
14
Джон Джон
70′
25
Кевин Андраде
20
Педро
84′
17
Андрей Мостовой
7
Александр Соболев
84′
9
Фелипе Аугусто
33
Нино
70′
11
Луис Энрике
Статистика
Оренбург
Зенит
Желтые карточки
3
1
Удары (всего)
13
12
Удары в створ
2
5
Угловые
5
2
Фолы
18
11
Офсайды
3
2
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Кукуляк
(Россия, Калуга)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти