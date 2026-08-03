Полузащитник «Зенита» Васильев перешел в «Оренбург»

Полузащитник Дмитрий Васильев стал игроком «Оренбурга», перейдя в уральский клуб из петербургского «Зенита». О трансфере 22-летнего футболиста сообщили пресс-службы обеих команд. Детали соглашения между игроком и новым клубом, а также финансовые условия перехода не раскрываются.
Васильев является воспитанником «Зенита». За основную команду петербуржцев хавбек провел 25 матчей во всех турнирах и забил два гола. В сезоне-2021/22 полузащитник уже выступал за «Оренбург» на правах аренды, сыграв пять встреч.
Прошлый сезон Васильев также провел в аренде — футболист защищал цвета «Сочи». В составе южан он принял участие в 30 матчах, отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей. Во втором туре Российской Премьер-лиги «Зенит» в гостях разгромил «Оренбург» со счетом 3:0. Васильева в составе петербургской команды не было.
Ильдар Ахметзянов
Сергей Семак
Максим Глушенков
(Педро)
6′
Максим Глушенков
58′
Максим Глушенков
(Джон Джон)
66′
88
Максим Рудаков
24
Максим Сивис
30
Гедеон Гузина
6
Джон Алекс Паласиос
76′
57
Евгений Болотов
78
Руслан Куль
3
Данила Ведерников
46′
26
Эмил Ценов
20
Дмитрий Рыбчинский
66′
38
Артем Касимов
77
Андрей Касаджиков
25′
61′
27
Ренат Голыбин
8
Дамиан Пуэбла
78′
21
Бенджамин Бош
5
Алексей Татаев
21′
66′
19
Алешандре Жезус
16
Денис Адамов
31
Густаво Мантуан
10
Максим Глушенков
78
Игорь Дивеев
5
Вильмар Барриос
8
Маркус Вендел
66
Роман Вега
23′
46′
3
Дуглас Сантос
14
Джон Джон
70′
25
Кевин Андраде
20
Педро
84′
17
Андрей Мостовой
7
Александр Соболев
84′
9
Фелипе Аугусто
33
Нино
70′
11
Луис Энрике
Главный судья
Евгений Кукуляк
(Россия, Калуга)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти