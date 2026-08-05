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Вратарь «Родины» заявил о готовности обыграть «Зенит» на выезде

Голкипер «Родины» Сергей Волков высказался о предстоящем матче 3-го тура РПЛ с петербургским «Зенитом» и оценил шансы своей команды на положительный результат. Об этом сообщает «Советский спорт».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Хотим и будем играть на победу даже с “Зенитом”. Как получится — неизвестно, конечно. Но в футболе случается всякое, поэтому не вижу причин, почему мы не можем обыграть их в Петербурге. Никакого страха нет, о котором можно рассуждать, и быть не может.

Проблемы в обороне у нас есть, к сожалению. Мы их можем и должны исправлять с помощью тренировок, с помощью подсказок нашего главного тренера. Проблемы не решить просто новыми трансферами. К нам сюда, к сожалению, не приедут Рамос или Видич, поэтому надеемся на внутренние ресурсы», — сказал Волков.

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Тур 3, 9.08.2026, 17:00
Зенит
-
Родина
-

Накануне «Родина» в Кубке России на своем поле разгромила казанский «Рубин» (5:0).

После двух туров «Родина» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ. Команда Хуана Диаса на выезде проиграла «Спартаку» (0:3), а затем дома уступила «Ростову» (2:4). «Зенит» после уверенных выездных побед над «Акроном» (5:0) и «Оренбургом» (3:0) возглавляет турнирную таблицу РПЛ.

«Зенит» и «Родина» сыграют друг с другом в воскресенье, 9 августа. Начало матча — в 17:00 по московскому времени.