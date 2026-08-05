Вратарь «Родины» заявил о готовности обыграть «Зенит» на выезде

«Хотим и будем играть на победу даже с “Зенитом”. Как получится — неизвестно, конечно. Но в футболе случается всякое, поэтому не вижу причин, почему мы не можем обыграть их в Петербурге. Никакого страха нет, о котором можно рассуждать, и быть не может.



Проблемы в обороне у нас есть, к сожалению. Мы их можем и должны исправлять с помощью тренировок, с помощью подсказок нашего главного тренера. Проблемы не решить просто новыми трансферами. К нам сюда, к сожалению, не приедут Рамос или Видич, поэтому надеемся на внутренние ресурсы», — сказал Волков.