Доисторических лягушек, найденных в Аргентине, назвали в честь футболиста

Доисторических лягушек, останки которых, относящиеся к позднему миоцену, были найдены в Аргентине, назвали в честь вратаря футбольной сборной страны, чемпиона мира Эмилиано «Дибу» Мартинеса, следует из публикации в издании Journal of Vertebrate Paleontology.

Вид лягушек, который назвали Lepidobatrachus dibumartinez, принадлежит роду щитоспинок — бесхвостых земноводных. Они распространены в Аргентине, Боливии, Бразилии и Парагвае. У них есть большой спинной кожный щит в форме воздушного змея.

«Мы хотим выразить особую благодарность и поздравить аргентинскую футбольную сборную с победой на чемпионате мира 2022 года и с тем, что она принесла радость аргентинскому народу, который так ее ждал», — написали ученые в исследовании.