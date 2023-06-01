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11:55 (мск), источник: Sportmail.ru

Доисторических лягушек, найденных в Аргентине, назвали в честь футболиста

Доисторических лягушек, найденных в Аргентине, назвали в честь вратаря действующих чемпионов мира по футболу Эмилиано Мартинеса.

Аргентина
Астон ВиллаЧемпионат мира: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

Доисторических лягушек, останки которых, относящиеся к позднему миоцену, были найдены в Аргентине, назвали в честь вратаря футбольной сборной страны, чемпиона мира Эмилиано «Дибу» Мартинеса, следует из публикации в издании Journal of Vertebrate Paleontology.

Вид лягушек, который назвали Lepidobatrachus dibumartinez, принадлежит роду щитоспинок — бесхвостых земноводных. Они распространены в Аргентине, Боливии, Бразилии и Парагвае. У них есть большой спинной кожный щит в форме воздушного змея.

«Мы хотим выразить особую благодарность и поздравить аргентинскую футбольную сборную с победой на чемпионате мира 2022 года и с тем, что она принесла радость аргентинскому народу, который так ее ждал», — написали ученые в исследовании.

Мартинес играет за английский клуб «Астон Вилла». Во время чемпионата мира по футболу в Катаре он не раз спасал сборную Аргентины и был признан лучшим вратарем турнира.

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