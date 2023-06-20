Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Шотландия
Грузия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Норвегия
Кипр
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Молдавия
Польша
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Фарерские острова
Албания
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Австрия
Швеция
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Эстония
Бельгия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Венгрия
Литва
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Болгария
Сербия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Исландия
Португалия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Босния и Герцеговина
Люксембург
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Лихтенштейн
Словакия
Все события
Футбол. Футбол. ЧМ. Последние результаты
2022
Аргентина
Франция
П 4:2
33
2022
Хорватия
Марокко
21
2022
Франция
Марокко
20
2022
Аргентина
Хорватия
30
2022
Англия
Франция
12
2022
Марокко
Португалия
10
2022
Португалия
Швейцария
61
2022
Бразилия
Южная Корея
41
Футбол. Футбол. ЧМ. Все результаты
09:53 (мск), источник: Sportmail.ru

Месси опубликовал трогательный пост в честь полугода после победы на ЧМ

Нападающий Лионель Месси опубликовал в соцсетях пост, приуроченный к полугоду победы сборной Аргентины на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

АргентинаЧемпионат мира: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2022

18 июня исполнилось ровно полгода с момента триумфа аргентинской сборной на последнем мундиале. Месси сопроводил пост набором фотографией с турнира в Катаре.

«Прошло уже полгода. Эти шесть месяцев я не мог перестать думать о том, что мы прожили, как много мы боролись, чтобы наслаждаться этим даже сегодня. Невозможно подвести итоги чемпионата мира в картинках. Я собрал бы их в таком количестве, что они не поместились бы ни в один альбом. Мне захотелось поделиться с вами моментами, которые часто приходят мне в голову. Я продолжаю вспоминать их и то, как сложно они давались. Всех крепко обнимаю и поздравляю с днем отцов», — написал Месси.

На чемпионате мира-2022 в Катаре сборная Аргентины одержала свою третью победу в истории мундиалей. Месси был признан лучшим игроком турнира. 35-летний аргентинец провел шесть матчей, в которых забил пять мячей и отдал три результативные передачи.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Болельщику «МЮ» запретили посещать матчи в Великобритании за...
Бывшая вторая ракетка мира объявила о завершении карьеры в 27 лет
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь