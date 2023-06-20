Месси опубликовал трогательный пост в честь полугода после победы на ЧМ
Нападающий Лионель Месси опубликовал в соцсетях пост, приуроченный к полугоду победы сборной Аргентины на чемпионате мира 2022 года в Катаре.
Нападающий Лионель Месси опубликовал в соцсетях пост, приуроченный к полугоду победы сборной Аргентины на чемпионате мира 2022 года в Катаре.
18 июня исполнилось ровно полгода с момента триумфа аргентинской сборной на последнем мундиале. Месси сопроводил пост набором фотографией с турнира в Катаре.
«Прошло уже полгода. Эти шесть месяцев я не мог перестать думать о том, что мы прожили, как много мы боролись, чтобы наслаждаться этим даже сегодня. Невозможно подвести итоги чемпионата мира в картинках. Я собрал бы их в таком количестве, что они не поместились бы ни в один альбом. Мне захотелось поделиться с вами моментами, которые часто приходят мне в голову. Я продолжаю вспоминать их и то, как сложно они давались. Всех крепко обнимаю и поздравляю с днем отцов», — написал Месси.
На чемпионате мира-2022 в Катаре сборная Аргентины одержала свою третью победу в истории мундиалей. Месси был признан лучшим игроком турнира. 35-летний аргентинец провел шесть матчей, в которых забил пять мячей и отдал три результативные передачи.