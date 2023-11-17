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09:57 (мск), источник: Sportmail.ru

Сборная Аргентины с Месси в составе проиграла впервые за год

Сборная Аргентины на своем поле уступила национальной команде Уругвая (0:2) в матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.

Аргентина
Уругвай
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Источник: AP 2023

В составе уругвайцев забитыми мячами отметились защитник Рональд Араухо (41') и нападающий Дарвин Нуньес (87').

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси провел на поле все 90 минут, но не сумел помочь своей команде распечатать ворота Серхио Рочета.

«Нам было некомфортно всю игру. У Уругвая атлетичная команда, они хорошо взаимодействуют друг с другом. Против них всегда так», — сказал Месси после матча.

Во время загрузки произошла ошибка.

Уругвай нанес Аргентине первое поражение в отборочном турнире ЧМ-2026 и прервал их 14-матчевую серию без поражений. Последний раз подопечные Лионеля Скалони проигрывали в ноябре прошлого года в матче первого тура группового этапа чемпионата мира против Саудовской Аравии (1:2). После того матча сборная Аргентины одержала 14 побед подряд (12 — в основное время).

«Нам нельзя думать, что, поскольку мы чемпионы мира, мы никогда больше не проиграем. Нас нельзя считать непобедимыми — я говорил это раньше и продолжу говорить», — сказал Скалони после поражения.

Аргентина не проигрывала Уругваю с октября 2013 года, одержав с тех пор пять побед при двух ничейных результатах. Последний раз уругвайцы обыгрывали аргентинцев на их поле в основное время в 1987 году.

Несмотря на поражение, Аргентина сохранила за собой лидерство в южноамериканском отборе ЧМ-2026. Уругвай смог подняться на второе место, сократив отставание от «альбиселесте» до двух очков. В следующем туре Аргентина на выезде сыграет с Бразилией, а Уругвай дома примет Боливию. Матчи пройдут 22 ноября.

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