Сборная Аргентины с Месси в составе проиграла впервые за год
Сборная Аргентины на своем поле уступила национальной команде Уругвая (0:2) в матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.
В составе уругвайцев забитыми мячами отметились защитник Рональд Араухо (41') и нападающий Дарвин Нуньес (87').
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси провел на поле все 90 минут, но не сумел помочь своей команде распечатать ворота Серхио Рочета.
«Нам было некомфортно всю игру. У Уругвая атлетичная команда, они хорошо взаимодействуют друг с другом. Против них всегда так», — сказал Месси после матча.
Уругвай нанес Аргентине первое поражение в отборочном турнире ЧМ-2026 и прервал их 14-матчевую серию без поражений. Последний раз подопечные Лионеля Скалони проигрывали в ноябре прошлого года в матче первого тура группового этапа чемпионата мира против Саудовской Аравии (1:2). После того матча сборная Аргентины одержала 14 побед подряд (12 — в основное время).
«Нам нельзя думать, что, поскольку мы чемпионы мира, мы никогда больше не проиграем. Нас нельзя считать непобедимыми — я говорил это раньше и продолжу говорить», — сказал Скалони после поражения.
Аргентина не проигрывала Уругваю с октября 2013 года, одержав с тех пор пять побед при двух ничейных результатах. Последний раз уругвайцы обыгрывали аргентинцев на их поле в основное время в 1987 году.
Несмотря на поражение, Аргентина сохранила за собой лидерство в южноамериканском отборе ЧМ-2026. Уругвай смог подняться на второе место, сократив отставание от «альбиселесте» до двух очков. В следующем туре Аргентина на выезде сыграет с Бразилией, а Уругвай дома примет Боливию. Матчи пройдут 22 ноября.