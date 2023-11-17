Сборная Аргентины с Месси в составе проиграла впервые за год

В составе уругвайцев забитыми мячами отметились защитник Рональд Араухо (41') и нападающий Дарвин Нуньес (87').

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси провел на поле все 90 минут, но не сумел помочь своей команде распечатать ворота Серхио Рочета.

«Нам было некомфортно всю игру. У Уругвая атлетичная команда, они хорошо взаимодействуют друг с другом. Против них всегда так», — сказал Месси после матча.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=9e27f361892a4579&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456239791" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Уругвай нанес Аргентине первое поражение в отборочном турнире ЧМ-2026 и прервал их 14-матчевую серию без поражений. Последний раз подопечные Лионеля Скалони проигрывали в ноябре прошлого года в матче первого тура группового этапа чемпионата мира против Саудовской Аравии (1:2). После того матча сборная Аргентины одержала 14 побед подряд (12 — в основное время).

«Нам нельзя думать, что, поскольку мы чемпионы мира, мы никогда больше не проиграем. Нас нельзя считать непобедимыми — я говорил это раньше и продолжу говорить», — сказал Скалони после поражения.

Аргентина не проигрывала Уругваю с октября 2013 года, одержав с тех пор пять побед при двух ничейных результатах. Последний раз уругвайцы обыгрывали аргентинцев на их поле в основное время в 1987 году.