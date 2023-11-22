Францию могут дисквалифицировать с юношеского ЧМ по футболу

Причиной возможного отстранения Франции стало наличие в составе нападающего «Монпелье» Яниса Иссуфу. 17-летний футболист в квалификации к турниру выступал за сборную Нигера. Правила Международной федерации футбола (ФИФА) запрещают игрокам выступать за разные команды в рамках одного соревнования.

Иссуфу провел за сборную Нигера два матча в июне 2022 года — против Кот-д’Ивуара (1:6) и Бенина (3:1). В обоих играх нападающий записал на свой счет по забитому мячу. Эти матчи были отборочными к юношеского Кубка африканских наций, который является квалификационным турниром к юношескому чемпионату мира. Нигер не сумел отобраться на Кубок африканских наций и продолжить борьбу за путевки на юношеский ЧМ.

В октябре 2022 года Иссуфу дебютировал в юношеской сборной Франции. Отмечается, что ФИФА не была должным образом уведомлена о смене его спортивного гражданства, а в Федерации футбола Франции (FFF) не знали, что игрок был заигран за Нигер. В итоге футболист был внесен в заявку сборной на турнир в Индонезии.

Иссуфу принял участие во всех трех матчах группового этапа на юношеском ЧМ и записал на свой счет результативную передачу в матче с США (3:0). Перед матчем ⅛ финала против сборной Сенегала (0:0, по пен. 5:3) Иссуфу был выведен из состава во избежание возможных санкций со стороны ФИФА. Правомерность участия Иссуфу может оспорить сборная Буркина-Фасо, которая заняла третье место в группе с Францией и не вышла в плей-офф. Если претензию африканской сборной удовлетворят, то Франции может грозить дисквалификация.