Чеферин: Зимний чемпионат мира не пошел на пользу футболу

«Я уверен в одном: зимний чемпионат мира не пошел на пользу футболу, и было бы неразумно рассматривать возможность его повторения, поскольку это создает нагрузку на расписание соревнований и национальных лиг», — сказал президент УЕФА немецкому изданию Kicker.

Месяц назад стало известно, что чемпионат мира по футболу 2034 года пройдет в Саудовской Аравии. Летом в регионе температура поднимается до 50 градусов по Цельсию. Это и стало причиной проведения ЧМ-2022 в ноябре и декабре. Подобный выбор был раскритикован представителями европейских топ-лиг, так как пришлось вносить существенные поправки в календарь.