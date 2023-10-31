В ФИФА рассказали, где пройдет чемпионат мира по футболу 2034 года

Об этом сообщил президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

Саудовская заявка на проведение турнира оказалась единственной. Ранее сообщалось, что Австралия решила не подавать заявку на проведение чемпионата мира 2034 года.

Индонезия и Австралия планировали подать совместную заявку, однако затем Индонезия отказалась от дальнейшей борьбы за проведение турнира и поддержала заявку Саудовской Аравии.

Хозяева двух ближайших чемпионатов мира уже определены. В 2026 году турнир пройдет в США, Канаде и Мексике, а в 2030 году матчи турнира впервые примут шесть стран — Уругвай, Парагвай, Аргентина, Марокко, Португалия и Испания.