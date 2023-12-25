ФИФА пригрозила отстранить сборную Бразилии от соревнований

В начале декабря суд штата Рио‑де‑Жанейро отстранил президента CBF Эднальдо Родригеса из‑за нарушений в процедуре, которая привела к его избранию в 2022 году. Из-за этого в CBF назначали выборы нового главы организации в январе. ФИФА просит подождать с назначением нового главы, поскольку считает дело необоснованным.

Если CBF не прислушается к ФИФА, то против них могут быть наложены санкции, так как ее устав предполагает невмешательство государственных органов в дела национальных футбольных федераций.

«Мы хотели бы также подчеркнуть, что если членство CBF в конечном итоге будет приостановлено соответствующим органом ФИФА, она потеряет все свои права с немедленным вступлением в силу и до тех пор, пока приостановление не будет снято. Это также будет означать, что представители CBF, команды и клубы больше не будут иметь права принимать участие в каких-либо международных соревнованиях, пока действует решение о приостановке», — говорится в письме.