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12:44 (мск), источник: Sportmail.ru

Сын Пеле: Отцу вряд ли понравилась бы такая сборная Бразилии

Эдиньо, сын трехкратного чемпиона мира Пеле, высказался о текущем уровне сборной Бразилии.

БразилияЧемпионат мира: таблица и календарь
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Источник: AP 2023

«Это уже затянувшийся кризис, вне всяких сомнений, сборная находится на спаде. Вряд ли моему отцу понравилась бы такая сборная Бразилии», — приводит слова Эдиньо AFP.

Сборная Бразилии выпала из топ-3 рейтинга ФИФА и сейчас занимает пятое место. В южноамериканском отборе на ЧМ-2026 пятикратные чемпионы мира располагаются на шестой строчке, проиграв три последние игры — с Уругваем (0:2), Колумбией (1:2) и Аргентиной (0:1). Поражение от Аргентины стало для Бразилии первым в истории на своем поле в матчах отборочного турнира чемпионата мира.

На чемпионате мира 2022 года в Катаре сборная Бразилии вылетела в четвертьфинале, уступив национальной команде Хорватии в серии послематчевых пенальти.

Ранее ФИФА предупредила Бразильскую конфедерацию футбола, что может отстранить ее национальные сборные и клубы от участия в международных соревнованиях.

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