Сын Пеле: Отцу вряд ли понравилась бы такая сборная Бразилии

«Это уже затянувшийся кризис, вне всяких сомнений, сборная находится на спаде. Вряд ли моему отцу понравилась бы такая сборная Бразилии», — приводит слова Эдиньо AFP.

Сборная Бразилии выпала из топ-3 рейтинга ФИФА и сейчас занимает пятое место. В южноамериканском отборе на ЧМ-2026 пятикратные чемпионы мира располагаются на шестой строчке, проиграв три последние игры — с Уругваем (0:2), Колумбией (1:2) и Аргентиной (0:1). Поражение от Аргентины стало для Бразилии первым в истории на своем поле в матчах отборочного турнира чемпионата мира.

На чемпионате мира 2022 года в Катаре сборная Бразилии вылетела в четвертьфинале, уступив национальной команде Хорватии в серии послематчевых пенальти.