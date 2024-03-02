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00:41 (мск), источник: Sportmail.ru

Саудовская Аравия представила заявку на проведение ЧМ-2034

Чемпионат мира по футболу 2034 года пройдет в Саудовской Аравии. После того, как свою кандидатуру сняла Австралия, у саудовцев не стало конкурентов за право проведения мундиаля.

Чемпионат мира: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Федерация футбола Саудовской Аравии опубликовала официальную заявку на проведение чемпионата мира 2034 года на территории страны.

«Празднование быстрой трансформации страны, страсти, духа и разнообразия футбола в стране. Заявка Саудовской Аравии на турнир в 2034 году направлена на совместное развитие игры по всей стране и по всему миру», —говорится в сообщении.

Слоганом кампании была выбрана фраза «Растем. Вместе». В федерации отметили, что данный слоган намерен установить параллель между трансформацией страны в футбольной сфере и положительным влиянием как на международный футбол, так и на сам турнир.

Ближайший чемпионат мира по футболу пройдет в 2026 году в Канаде, Мексике и США. Первенство 2030 года пройдет в Испании, Португалии и Марокко, а еще три страны — Уругвай, Аргентина и Парагвай — примут по одному матчу открытия турнира.

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