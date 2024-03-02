Саудовская Аравия представила заявку на проведение ЧМ-2034

Федерация футбола Саудовской Аравии опубликовала официальную заявку на проведение чемпионата мира 2034 года на территории страны.

«Празднование быстрой трансформации страны, страсти, духа и разнообразия футбола в стране. Заявка Саудовской Аравии на турнир в 2034 году направлена на совместное развитие игры по всей стране и по всему миру», —говорится в сообщении.

Слоганом кампании была выбрана фраза «Растем. Вместе». В федерации отметили, что данный слоган намерен установить параллель между трансформацией страны в футбольной сфере и положительным влиянием как на международный футбол, так и на сам турнир.