Андрей Мостовой — об участии на ЧМ-2026: Не вижу никакого шанса

«Конечно, если бы это произошло. Но я в это не верю. На данный момент 100% этого не произойдет в 2026 году. Есть шанс? Я не вижу никакого шанса на данный момент, то, что сейчас происходит во всем мире. Если мне дать шанс поехать как турист или как футболист, конечно, я хочу поехать со сборной», — сказал Мостовой в интервью YouTube каналу «Свободный Стиль».
С февраля 2022 года сборная России отстранена от международных турниров из-за событий на Украине. 5 сентября сборная России встретится с Вьетнамом на стадионе «Ми Динь» в Ханое, а 7 сентября там же проведет матч с Таиландом. Андрей Мостовой включен в расширенный состав сборной.
26-летний Андрей Мостовой перешел в «Зенит» зимой 2019 года из клуба «Химки». Один сезон полузащитник провел в «Сочи» на правах аренды. В минувшем сезоне Мостовой провел 24 матча за петербургский клуб, в которых забил 3 мяча и сделал одну результативную передачу.