Андрей Мостовой — об участии на ЧМ-2026: Не вижу никакого шанса

«Конечно, если бы это произошло. Но я в это не верю. На данный момент 100% этого не произойдет в 2026 году. Есть шанс? Я не вижу никакого шанса на данный момент, то, что сейчас происходит во всем мире. Если мне дать шанс поехать как турист или как футболист, конечно, я хочу поехать со сборной», — сказал Мостовой в интервью YouTube каналу «Свободный Стиль».