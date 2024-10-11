Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бразилия на последних минутах вырвала победу в матче с Чили

Сборная Бразилии на выезде обыграла команду Чили (2:1) в матче отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2026 года.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Счет в матче уже на второй минуте открыл нападающий хозяев Эдуардо Варгас. В добавленное к первому тайму время бразильцы сравняли благодаря точному удару головой Игора Жезуса. Автором победного гола на 89-й минуте после сольного прохода стал нападающий Луис Энрике.

Сборная Бразилии набрала 13 очков и поднялась на четвертую строчку в турнирной таблице южноамериканского отбора. Чилийцы потерпели четвертое поражение подряд и откатились на предпоследнюю, девятую строчку.

В среду, 16 октября, бразильцы дома сыграют со сборной Перу, а чилийцы отправятся в гости к команде Колумбии.

Бразилия
Чили