Бразилия на последних минутах вырвала победу в матче с Чили

Счет в матче уже на второй минуте открыл нападающий хозяев Эдуардо Варгас. В добавленное к первому тайму время бразильцы сравняли благодаря точному удару головой Игора Жезуса. Автором победного гола на 89-й минуте после сольного прохода стал нападающий Луис Энрике.