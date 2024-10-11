Бразилия на последних минутах вырвала победу в матче с Чили

Счет в матче уже на второй минуте открыл нападающий хозяев Эдуардо Варгас. В добавленное к первому тайму время бразильцы сравняли благодаря точному удару головой Игора Жезуса. Автором победного гола на 89-й минуте после сольного прохода стал нападающий Луис Энрике.
Сборная Бразилии набрала 13 очков и поднялась на четвертую строчку в турнирной таблице южноамериканского отбора. Чилийцы потерпели четвертое поражение подряд и откатились на предпоследнюю, девятую строчку.
В среду, 16 октября, бразильцы дома сыграют со сборной Перу, а чилийцы отправятся в гости к команде Колумбии.