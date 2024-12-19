«Где тут логика? Ее нет». Акинфеев — о своей ошибке на ЧМ-2014

На 67-й минуте Акинфеев пропустил гол, не сумев перевести на угловой мяч после удара Ли Гын Хо из-за пределов штрафной. Потеря очков в матче с Южной Кореей серьезно осложнила сборной России задачу по выходу из группы.
«На Евро-2008 я поехал без тренера вратарей, после первой травмы крестов — нога еще побаливала, честно говоря, хотя никто об этом не знал, — и мы дошли до полуфинала, причем я стал лучшим вратарем турнира по числу отраженных ударов.
А на чемпионате мира в Бразилии совершил грубейшую ошибку, которая стоила слишком дорого. Работал в охотку, находился на пике физической формы и эмоционального состояния, потому что за три дня до отлета у меня сын родился. Проживал, словом, лучшие дни в своей жизни — но пропустил гол, который перечеркнул работу огромного количества людей и надежды всей страны.
Где тут логика? Ее нет. Ты можешь ломать голову с утра до вечера, рассказывать красиво о чем-то, предполагать, мечтать, делать выводы — а футбол в любом случае решит по-своему», — сказал Акинфеев.
На групповом этапе ЧМ-2014 сборная России заняла третье место, уступив Бельгии (0:1) и сыграв вничью с Алжиром (1:1). Позднее Акинфеев сыграл на домашнем ЧМ-2018, где дошел с национальной командой до четвертьфинала. В октябре 2018 года он объявил о завершении карьеры в сборной России.
Всего Акинфеев провел за национальную команду 111 матчей, в которых пропустил 95 мячей и 48 раз оставил свои ворота в неприкосновенности. Он является рекордсменом сборной России по количеству сухих матчей и по количеству сыгранных матчей среди вратарей.