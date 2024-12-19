«Где тут логика? Ее нет». Акинфеев — о своей ошибке на ЧМ-2014

«На Евро-2008 я поехал без тренера вратарей, после первой травмы крестов — нога еще побаливала, честно говоря, хотя никто об этом не знал, — и мы дошли до полуфинала, причем я стал лучшим вратарем турнира по числу отраженных ударов.



А на чемпионате мира в Бразилии совершил грубейшую ошибку, которая стоила слишком дорого. Работал в охотку, находился на пике физической формы и эмоционального состояния, потому что за три дня до отлета у меня сын родился. Проживал, словом, лучшие дни в своей жизни — но пропустил гол, который перечеркнул работу огромного количества людей и надежды всей страны.



Где тут логика? Ее нет. Ты можешь ломать голову с утра до вечера, рассказывать красиво о чем-то, предполагать, мечтать, делать выводы — а футбол в любом случае решит по-своему», — сказал Акинфеев.