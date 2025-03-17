Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Месси не попал в состав сборной на матчи с Уругваем и Бразилией

Пресс-служба сборной Аргентины опубликовала окончательный список игроков, вызванных в национальную команду на отборочные матчи ЧМ-2026 против Уругвая и Бразилии.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В ночь на 22 марта по московскому времени Аргентина в гостях сыграет с Уругваем, а в ночь на 26 марта примет на своем поле Бразилию. В окончательный список из 26 футболистов не попал форвард «Интер Майами» Лионель Месси.

Как сообщил в социальных сетях журналист Гастон Эдул, после последнего матча МЛС Лионель Месси прошел обследование, и у него выявили незначительную мышечную травму. Именно по этой причине за аргентинскую сборную в марте Месси не сыграет.

В составе сборной Аргентины Месси стал чемпионом мира 2022 года, двукратным победителем Кубка Америки, а также олимпийским чемпионом 2008 года. В активе Лионеля 191 матч и 112 мячей за национальную команду.