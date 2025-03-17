Месси не попал в состав сборной на матчи с Уругваем и Бразилией

В ночь на 22 марта по московскому времени Аргентина в гостях сыграет с Уругваем, а в ночь на 26 марта примет на своем поле Бразилию. В окончательный список из 26 футболистов не попал форвард «Интер Майами» Лионель Месси.
Как сообщил в социальных сетях журналист Гастон Эдул, после последнего матча МЛС Лионель Месси прошел обследование, и у него выявили незначительную мышечную травму. Именно по этой причине за аргентинскую сборную в марте Месси не сыграет.
В составе сборной Аргентины Месси стал чемпионом мира 2022 года, двукратным победителем Кубка Америки, а также олимпийским чемпионом 2008 года. В активе Лионеля 191 матч и 112 мячей за национальную команду.