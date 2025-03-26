Аргентина без Месси разгромила Бразилию в матче отбора ЧМ-2026

У хозяев забитыми мячами отметились Хулиан Альварес (4'), Энцо Фернандес (12'), Алексис Макаллистер (37') и Джулиано Симеоне (71'). У гостей единственный гол на счету Матеуса Куньи (26').
Нападающий «Атлетико» Джулиано Симеоне отметился дебютным мячом за «альбиселесте». 22-летний сын главного тренера «матрасников» Диего Симеоне отличился спустя три минуты после выхода на замену.
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси пропускает мартовские матчи национальной команды из-за проблем с приводящей мышцей.
Аргентина разгромила Бразилию впервые за 60 лет. Последний раз аргентинцы обыгрывали бразильцев с разгромным счетом в товарищеском матче 3 июня 1964 года. Тогда игра завершилась со счетом 3:0. Также Аргентина стала первой в истории сборной, дважды обыгравшей Бразилию в ходе одного отборочного турнира чемпионата мира.
Сборная Бразилии пропустила не менее четырех голов в официальном матче впервые за 11 лет. Последний раз такое происходило в полуфинале домашнего ЧМ-2014 против команды Германии (1:7).
«Наш план на игру не работал с первой минуты. Я должен признать, что соперник переиграл нас и одержал заслуженную победу. Мы потерпели ощутимое поражение и находимся в сложном, тяжелом положении. Но я не сомневаюсь, что мы найдем выход из этой ситуации», — сказал главный тренер сборной Бразилии Доривал Жуниор после матча.
Сборная Аргентины набрала 31 очко и досрочно вышла в финальный этап ЧМ-2026. Бразилия идет на четвертой строчке, отставая от аргентинцев на десять очков. В следующем туре Аргентина в гостях сыграет с Чили, а Бразилия отправится на выезд к Эквадору. Обе встречи пройдут 4 июня.
Ранее на ЧМ-2026 пробились сборные Японии и Новой Зеландии. Сборные США, Канады и Мексики примут участие в турнире на правах хозяев. Напомним, что Аргентина является действующим чемпионом мира.
Другие результаты отборочного турнира ЧМ-2026 в Южной Америке
Венесуэла дома одержала минимальную победу над Перу (1:0). Единственный мяч в конце первого тайма забил бывший нападающий «Рубина», «Зенита» и ЦСКА Саломон Рондон.
Колумбия дома сыграла результативную ничью с Парагваем (2:2). В составе колумбийцев голами отметились Луис Диас и Джон Дуран. За парагвайцев отличились Хулио Энсисо и бывший защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо. Защитник сборной Парагвая и московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна провел полный матч.
Сборная Чили дома разошлась миром с Эквадором (0:0). Аналогичный счет был зафиксирован в матче между Боливией и Уругваем.