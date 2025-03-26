Аргентина без Месси разгромила Бразилию в матче отбора ЧМ-2026

«Наш план на игру не работал с первой минуты. Я должен признать, что соперник переиграл нас и одержал заслуженную победу. Мы потерпели ощутимое поражение и находимся в сложном, тяжелом положении. Но я не сомневаюсь, что мы найдем выход из этой ситуации», — сказал главный тренер сборной Бразилии Доривал Жуниор после матча.