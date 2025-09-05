Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Словения
:
Швеция
Все коэффициенты
П1
3.79
X
3.35
П2
2.11
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Швейцария
:
Косово
Все коэффициенты
П1
1.43
X
4.93
П2
7.75
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Греция
:
Беларусь
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.50
П2
19.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Дания
:
Шотландия
Все коэффициенты
П1
1.58
X
4.10
П2
7.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Исландия
:
Азербайджан
Все коэффициенты
П1
1.49
X
4.40
П2
7.60
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Украина
:
Франция
Все коэффициенты
П1
9.50
X
5.20
П2
1.36
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Молдавия
:
Израиль
Все коэффициенты
П1
5.80
X
4.00
П2
1.59
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Италия
:
Эстония
Все коэффициенты
П1
1.08
X
16.00
П2
47.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Фарерские острова
:
Хорватия
Все коэффициенты
П1
14.00
X
6.81
П2
1.25
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Черногория
:
Чехия
Все коэффициенты
П1
5.60
X
3.90
П2
1.67

Месси повторил рекорд Южной Америки по числу матчей в отборах ЧМ

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси повторил рекорд Южной Америки по количеству матчей в отборочных турнирах чемпионатов мира.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Матч против Венесуэлы (3:0) стал для Месси 72‑м в отборах ЧМ. Столько же игр на счету эквадорского защитника Ивана Уртадо, завершившего карьеру.

38-летний футболист в этой встрече оформил дубль. Месси мог записать на свой счет и хет-трик, но его гол на 89-й минуте был отменен из-за офсайда.

Легенда мирового футбола заявил, что матч против Венесуэлы может стать для него последним за национальную команду на родине. Перед началом встречи в Буэнос‑Айресе болельщики растянули баннер «Спасибо за все капитан». На поле Месси вышел вместе со своими сыновьями: Тьяго, Матео и Чиро. Вместе с отцом они находились во время исполнения гимнов Аргентины и Венесуэлы.

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони рассказал об усталости капитана аргентинцев после встречи с Венесуэлой.

«Он не поедет в Эквадор. Закончил уставшим. Должен был быть заменен, но этого не произошло из-за эмоциональности матча и потому, что мы заранее договорились, что он сыграет весь поединок. В итоге он довольно перегружен. В Эквадор он не поедет. Заслуженно проведёт время со своей семьей», — сказал Скалони на пресс-конференции.

Лионель Месси дебютировал за национальную команду более 20 лет назад — 17 августа 2005 года в товарищеской встречи против сборной Венгрии. В той игре 18-летний на тот момент футболист досрочно покинул поле, получив красную карточку. Всего за сборную Аргентины Месси провел 194 матча, в которых забил 114 мячей и сделал 61 результативную передачу. В составе национальной команды Аргентины Месси выиграл чемпионат мира, два Кубка Америки, Финалиссиму и Олимпийские игры.

Сборная Аргентины уже гарантировала себе участие на чемпионате мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. Мировое первенство впервые пройдет с участием 48 сборных. Финал примет «Метлайф-стэдиум» в Нью-Джерси.

На данный момент известны 16 из 48 участников чемпионата мира: США, Мексика, Канада, Австралия, Иран, Япония, Иордания, Южная Корея, Узбекистан, Аргентина, Бразилия, Эквадор, Новая Зеландия, Уругвай, Колумбия и Парагвай.