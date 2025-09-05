Месси повторил рекорд Южной Америки по числу матчей в отборах ЧМ

Матч против Венесуэлы (3:0) стал для Месси 72‑м в отборах ЧМ. Столько же игр на счету эквадорского защитника Ивана Уртадо, завершившего карьеру.
38-летний футболист в этой встрече оформил дубль. Месси мог записать на свой счет и хет-трик, но его гол на 89-й минуте был отменен из-за офсайда.
Легенда мирового футбола заявил, что матч против Венесуэлы может стать для него последним за национальную команду на родине. Перед началом встречи в Буэнос‑Айресе болельщики растянули баннер «Спасибо за все капитан». На поле Месси вышел вместе со своими сыновьями: Тьяго, Матео и Чиро. Вместе с отцом они находились во время исполнения гимнов Аргентины и Венесуэлы.
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони рассказал об усталости капитана аргентинцев после встречи с Венесуэлой.
«Он не поедет в Эквадор. Закончил уставшим. Должен был быть заменен, но этого не произошло из-за эмоциональности матча и потому, что мы заранее договорились, что он сыграет весь поединок. В итоге он довольно перегружен. В Эквадор он не поедет. Заслуженно проведёт время со своей семьей», — сказал Скалони на пресс-конференции.
Лионель Месси дебютировал за национальную команду более 20 лет назад — 17 августа 2005 года в товарищеской встречи против сборной Венгрии. В той игре 18-летний на тот момент футболист досрочно покинул поле, получив красную карточку. Всего за сборную Аргентины Месси провел 194 матча, в которых забил 114 мячей и сделал 61 результативную передачу. В составе национальной команды Аргентины Месси выиграл чемпионат мира, два Кубка Америки, Финалиссиму и Олимпийские игры.
Сборная Аргентины уже гарантировала себе участие на чемпионате мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. Мировое первенство впервые пройдет с участием 48 сборных. Финал примет «Метлайф-стэдиум» в Нью-Джерси.
На данный момент известны 16 из 48 участников чемпионата мира: США, Мексика, Канада, Австралия, Иран, Япония, Иордания, Южная Корея, Узбекистан, Аргентина, Бразилия, Эквадор, Новая Зеландия, Уругвай, Колумбия и Парагвай.