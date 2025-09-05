Месси повторил рекорд Южной Америки по числу матчей в отборах ЧМ

«Он не поедет в Эквадор. Закончил уставшим. Должен был быть заменен, но этого не произошло из-за эмоциональности матча и потому, что мы заранее договорились, что он сыграет весь поединок. В итоге он довольно перегружен. В Эквадор он не поедет. Заслуженно проведёт время со своей семьей», — сказал Скалони на пресс-конференции.