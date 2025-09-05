Матч Армения — Португалия 6 сентября 2025 года: когда начало и где смотреть

Из-за увеличения числа участников чемпионата мира по футболу до 48 выросло и число путевок на мундиаль для представителей Европы: с 13 до 16. Это заставило УЕФА заметно переформатировать отборочный турнир, который во многих группах пройдет в рекордно сжатые сроки. Все сборные-участники (за исключением отстраненной от турниров ФИФА и УЕФА России) поделены на 12 групп: шесть групп по четыре команды и шесть групп — по пять. Победители групп получат прямые путевки на мундиаль, а команды, занявшие вторые места, попадут в раунд плей-офф, где вместе с еще четырьмя сборными с наивысшим рейтингом в Лиге наций-2024/25, разыграют четыре оставшиеся путевки в марте следующего года.