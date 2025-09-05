Матч Армения — Португалия 6 сентября 2025 года: когда начало и где смотреть

Матч начнется в 19:00 мск и пройдет на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна в Ереване. Главный арбитр встречи — Энтони Тейлор из Англии. Игру Армения — Португалия в прямом эфире покажет «Okko». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом игры вы сможете по ссылке.
Из-за увеличения числа участников чемпионата мира по футболу до 48 выросло и число путевок на мундиаль для представителей Европы: с 13 до 16. Это заставило УЕФА заметно переформатировать отборочный турнир, который во многих группах пройдет в рекордно сжатые сроки. Все сборные-участники (за исключением отстраненной от турниров ФИФА и УЕФА России) поделены на 12 групп: шесть групп по четыре команды и шесть групп — по пять. Победители групп получат прямые путевки на мундиаль, а команды, занявшие вторые места, попадут в раунд плей-офф, где вместе с еще четырьмя сборными с наивысшим рейтингом в Лиге наций-2024/25, разыграют четыре оставшиеся путевки в марте следующего года.
В группах с пятью командами отбор начался в марте этого года, и они провели уже от двух до пяти матчей, а в квартетах квалификация стартует только сейчас. Это касается и группы F, где компанию Португалии и Армении составят Венгрия и Ирландия Результаты прошедших матчей и расписание квалификации чемпионата мира по футболу 2026 вы можете найти здесь.
Португальцы в первой половине календарного года были заняты в финальных разборках Лиги наций. Причем начало для подопечных Роберто Мартинеса было тревожным: датчане выиграли первый домашний четвертьфинал (1:0), а в ответной игре бодро бились за устраивающую их ничью, лишь на 86-й минуте гол Тринкау перевел игру в дополнительное время, и там уже все тот же полузащитник «Спортинга» и Гонсалу Рамуш, заменивший Роналду, вывели «европейских бразильцев» в финал четырех.
Зато в Германии в июне Португалия сначала разобралась с хозяевами в полуфинале (2:1), а в решающем матче в серии пенальти одолели действуюих чемпионов Европы испанцев (2:2, 5:3 по пен.). Во всех трех последних играх Криштиану Роналду забил по голу, увеличив свой и без того феноменальный мировый рекорд по забитым мячам в сборных до 138. Заодно к очередному трофею Португалия получила приятный бонус: теперь даже в случае маловероятного провала в отборочной группе она получит еще один в шанс в мартовском плей-офф, как раз благодаря максимальному рейтингу победителя Лиги наций.
Эдуард Сперцян и компания армянских болельщиков в последнее время не радуют. Плей-офф Лиги наций за выход в дивизион В проигран Грузии с треском: 0:3 и 1:6. Затем были разгром от косоваров в гостях 2:5 и домашняя ничья с Черногорией (2:2) в товарищеских матчах. Летом голландский тренер сборной Джон ван'т Схип был отправлен в отставку, и матч с грозной Португалией станет первым для Егише Меликяна, возглавляшего ранее «Пюник». Впрочем, есть ощущение, что армянских болельщиков в этой игре звездный состав гостей интересует даже больше собственных любимцев. Смотрите, как Криштиану Роналду встречали в аэропорту Еревана.
Десять лет назад Роналду и компания уже гостили в Ереване и отборочный матч Евро-2016 (который португальцы потом выиграли) получился неожиданно упорным — 2:3 в пользу Португалии с хет-триком сами знаете кого. Будет здорово, если и сейчас Армения покажет зубы, но предпосылки к этому небольшие.
Букмекеры не верят в сенсацию. Поставить на победу сборной Португалии можно с коэффициентом 1,15. Шансы сборной Армении оценили в 23,00. Ничья идет с коэффициентом 8,00.